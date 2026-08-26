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Ha rubato un condizionatore portatile dalla sala d’attesa dell’Istituto dei tumori di Napoli Pascale, ma è stato individuato poche ore dopo dai carabinieri. Il furto è stato ripreso passo dopo paso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza dell’ospedale. Secondo quanto ricostruito visionando le immagini, un dipendente di una società esterna appaltatrice di servizi avrebbe prima avvolto il condizionatore con un sacchetto di plastica nero e, approfittando dell’assenza di pazienti, lo avrebbe caricato su un carrello e poi nella propria auto. I militari hanno rintracciato il veicolo grazie alle immagini, risalendo all’uomo e recuperando l’apparecchio. L’uomo, 48 anni, incensurato, è stato denunciato per furto aggravato. “Ringrazio i carabinieri – dice il direttore generale del Pascale, Maurizio di Mauro – e per avere recuperato il bene sottratto. Episodi così richiamano l’attenzione su un fenomeno che è diventato un’emergenza”.