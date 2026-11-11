Napoli, badante narcotizza una coppia con la zuppa di fagioli e ruba 150mila euro: arrestata

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una badante di 53enne anni è stata fermata per rapina aggravata e arrestata per il possesso di un documento falso. Secondo la ricostruzione della Polizia, avrebbe narcotizzato una coppia con una zuppa di fagioli e l’avrebbe derubata di denaro e gioielli nell’appartamento in cui lavorava, a Napoli.

Il colpo nell’appartamento a Napoli dopo aver narcotizzato la coppia

Secondo quanto si legge nel comunicato della Polizia di Stato di Napoli, la rapina è avvenuta lo scorso giugno in un’abitazione della zona di Piedigrotta, dove si trovavano una coppia e un’anziana. Gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato San Ferdinando hanno avviato le indagini dopo l’intervento per il colpo.

Stando agli accertamenti, la coppia è stata prima narcotizzata: nella zuppa di fagioli che aveva mangiato erano state versate alcune gocce di una sostanza dopante. Una volta stordite le vittime, sono stati portati via 50.000 euro in contanti e monili d’oro del valore stimato di circa 100.000 euro. Nell’abitazione era presente anche un’anziana signora.

Le indagini e il fermo

Le descrizioni fornite dalle vittime e i sopralluoghi della Polizia scientifica hanno aiutato gli investigatori a risalire alla donna. La sospettata, una badante che lavorava nell’abitazione da pochi giorni prima della rapina, si era allontanata facendo perdere le proprie tracce. Gli agenti l’hanno rintracciata e bloccata.

Al momento del fermo, la donna aveva con sé un flacone contenente lo stesso medicinale narcotizzante individuato nella zuppa. È stata inoltre trovata in possesso di un documento d’identità con la sua fotografia, ma intestato a un’altra persona e risultato contraffatto. Per questo è stata arrestata anche per possesso di documento di identificazione falso valido per l’espatrio.

La decisione dell’autorità giudiziaria

Il fermo di polizia giudiziaria per rapina aggravata è stato convalidato dall’autorità giudiziaria nella mattinata dell’11 novembre. Per la donna è stata disposta la custodia cautelare in carcere.