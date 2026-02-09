Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di cinque arresti e un bottino recuperato di 20 mila euro il bilancio di una vasta operazione delle forze dell’ordine in provincia di Napoli. Sono stati individuati e fermati i responsabili delle esplosioni di due bancomat, avvenute nei comuni di Casavatore e Agerola, che avevano messo a segno i colpi utilizzando la cosiddetta tecnica della marmotta. Gli arrestati sono accusati di furto aggravato in concorso, ricettazione e detenzione di materiale esplodente.

Operazione congiunta di Polizia e Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dagli agenti delle Squadre mobili di Napoli e Caserta, insieme ai carabinieri del Nucleo investigativo Castello di Cisterna, della compagnia di Castellammare e del Gruppo di Torre Annunziata. Il lavoro coordinato tra le diverse forze dell’ordine ha permesso di ricostruire le fasi del reato e di risalire ai responsabili.

La dinamica dei colpi: la tecnica della marmotta

I cinque arrestati hanno agito con precisione e rapidità, facendo esplodere i bancomat nei comuni di Casavatore e Agerola. Per portare a termine il furto, la banda ha utilizzato la tecnica della marmotta: una lastra di ferro viene inserita a forza nella fessura dell’emissione delle banconote, su cui viene fissato un congegno esplosivo. Una volta posizionato, l’ordigno viene fatto detonare, distruggendo il bancomat e consentendo ai malviventi di impossessarsi del denaro contenuto all’interno.

La fuga e i tentativi di depistaggio

Subito dopo le esplosioni, i responsabili sono stati intercettati dai militari dell’Arma del Nucleo della Compagnia di Amalfi, che hanno dato il via a un inseguimento. Tuttavia, la fuga è stata favorita dal lancio di chiodi a tre punte da parte dei fuggitivi, che hanno forato gli pneumatici dell’auto dei Carabinieri, costringendoli a interrompere l’inseguimento.

Nuovo avvistamento e abbandono del veicolo

In un secondo momento, la banda è stata nuovamente intercettata da una pattuglia del Nucleo radiomobile di Salerno. Messa alle strette, la banda ha abbandonato il veicolo, riuscendo temporaneamente a far perdere le proprie tracce.

Le indagini e la scoperta del covo

Le indagini delle Squadre mobili di Caserta e Napoli sono proseguite senza sosta. Gli investigatori, grazie a un lavoro meticoloso, hanno individuato il covo della banda a San Gennaro Vesuviano. Qui sono stati rintracciati i cinque componenti, trovati in possesso di 20 mila euro in banconote di vario taglio, 10 ordigni esplosivi, torce frontali, una busta con chiodi a tre punte e attrezzature in metallo utilizzate per la fabbricazione delle cosiddette “marmotte”.

Le accuse e il sequestro del materiale

Gli arrestati sono stati accusati di furto aggravato in concorso, ricettazione e detenzione di materiale esplodente. Il materiale rinvenuto nel covo è stato sequestrato dalle forze dell’ordine, che hanno sottolineato come la tempestività delle indagini abbia permesso di assicurare alla giustizia i responsabili di due colpi particolarmente pericolosi per la pubblica sicurezza.

IPA