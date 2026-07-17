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È di sette soggetti indagati e oltre 21 milioni di euro sequestrati il bilancio di un’operazione condotta nelle prime ore di questa mattina dalla Guardia di Finanza. Il provvedimento, eseguito tra Napoli e Bologna, è stato disposto dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nell’ambito di un’inchiesta che ha portato alla luce un sofisticato sistema di associazione per delinquere, riciclaggio e autoriciclaggio aggravati dalla finalità di agevolare il clan dei Casalesi, fazione Schiavone.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione trae origine da un’articolata attività investigativa che ha permesso di ricostruire l’operatività di un sodalizio criminale con base nella provincia di Caserta. Questo gruppo, secondo quanto accertato dagli inquirenti, sarebbe stato dedito alla creazione e cessione di crediti d’imposta inesistenti, nonché al riciclaggio e al reimpiego dei relativi proventi illeciti. L’obiettivo principale era quello di agevolare il clan mafioso dei Casalesi, a cui sarebbe stata destinata parte delle somme ottenute tramite le frodi.

Il modus operandi del gruppo criminale

Le indagini hanno permesso di accertare che il gruppo avrebbe individuato soggetti compiacenti, intestatari delle pratiche relative ai bonus fiscali, acquisendone le credenziali SPID. In questo modo, gli indagati potevano presentare le istanze tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate e gestire i rispettivi cassetti fiscali. I crediti d’imposta così generati sarebbero stati successivamente ceduti a terzi, con l’accredito dei proventi sui conti correnti dei richiedenti. Le somme ottenute venivano poi rapidamente trasferite e prelevate da “corrieri” incaricati, che provvedevano a consegnarle agli organizzatori della frode.

Un sistema di riciclaggio internazionale

Gli approfondimenti finanziari hanno consentito di ricostruire un complesso sistema di riciclaggio delle disponibilità illecitamente conseguite. Secondo la ricostruzione investigativa, i proventi delle frodi venivano trasferiti su ulteriori rapporti bancari, sia nazionali che esteri, spesso riconducibili o comunque nella disponibilità di soggetti vicini alla criminalità organizzata. Le somme venivano poi veicolate verso conti finanziari ubicati in Cina e successivamente restituite agli indagati attraverso un sistema informale di compensazione finanziaria, basato sulla disponibilità di ingenti somme di denaro contante da parte di soggetti di etnia sinica attivi nell’ambito dell’underground banking. Questo meccanismo avrebbe permesso di dissimulare la provenienza illecita delle somme e di ostacolare la ricostruzione dei flussi finanziari.

Il sequestro dei beni e il valore delle operazioni

Nel corso delle attività investigative è stato inoltre accertato l’impiego di parte dei proventi illeciti per l’acquisto di beni mobili e immobili intestati a prestanome, di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati dagli indagati. Tra i beni oggetto del provvedimento figurano dieci immobili situati nei comuni di Trentola Ducenta (CE) e Castel Volturno (CE), un’imbarcazione da diporto di 9,95 metri dotata di due motori fuoribordo, due autoveicoli, un motoveicolo, nonché crediti d’imposta inesistenti ancora presenti nei cassetti fiscali delle ditte e delle società coinvolte per un valore complessivo di 21.086.860 euro.

Le città coinvolte nell’operazione

L’operazione ha visto il coinvolgimento dei Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e Bologna. I beni sequestrati si trovano principalmente nei comuni di Trentola Ducenta e Castel Volturno, entrambi in provincia di Caserta. L’attività investigativa si è svolta tra le province di Napoli, Bologna e Caserta, con ramificazioni anche all’estero, in particolare in Cina. L’ultima menzione di Napoli sottolinea il ruolo centrale della città nell’inchiesta.

IPA