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Due persone sono state denunciate dopo tre episodi di truffa telematica legati alla pubblicazione di falsi annunci di case vacanza online. I presunti responsabili, un uomo e una donna della provincia di Napoli, sono stati identificati e deferiti in stato di libertà dopo accurate indagini. Le vittime, residenti nella provincia di Avellino, sarebbero state indotte a versare anticipi per immobili mai realmente disponibili.

Il modus operandi dei truffatori

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, le indagini sono state condotte dai militari delle Stazioni di Montoro e Solofra, in provincia di Avellino. L’attività investigativa è partita dalle denunce presentate da alcune persone che, dopo aver risposto ad annunci online per l’affitto di case vacanze in località turistiche della provincia di Salerno, si sono ritrovate vittime di truffa.

I Carabinieri hanno ricostruito uno schema ricorrente: i presunti autori pubblicavano su una nota piattaforma online annunci relativi ad alloggi per vacanze a prezzi particolarmente vantaggiosi. Una volta attirata l’attenzione delle vittime, le convincevano a versare anticipi consistenti per bloccare la prenotazione. In un caso, un giovane di Montoro ha effettuato un bonifico di oltre 900 euro come acconto per una casa vacanze. Dopo aver ricevuto il denaro, il presunto truffatore si è reso irreperibile, interrompendo ogni comunicazione.

Altri casi accertati: vittime e somme versate

Un analogo episodio è stato accertato dai Carabinieri della Stazione di Solofra. Qui, una pensionata e un impiegato del posto sono stati indotti a versare, ciascuno, circa 500 euro come acconto per la locazione di un’abitazione per le vacanze. Anche in questi casi, la presunta truffatrice ha fatto perdere le proprie tracce subito dopo aver incassato le somme.

L’identificazione dei responsabili

Le indagini dei militari dell’Arma, condotte attraverso l’analisi della documentazione e dei dati relativi alle transazioni bancarie, hanno permesso di risalire ai presunti autori dei raggiri. Si tratta di un uomo e una donna, entrambi residenti nella provincia di Napoli, che sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente. I due sono ritenuti responsabili, a vario titolo, del reato di truffa.

Un fenomeno in crescita: attenzione alle truffe online

Le attività investigative hanno evidenziato come, nei tre episodi accertati, sia stato utilizzato un identico schema fraudolento: la pubblicazione di annunci online per case vacanza inesistenti, con l’obiettivo di ottenere versamenti anticipati da parte delle vittime. I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno colto l’occasione per rinnovare l’invito alla massima prudenza negli acquisti e nelle prenotazioni effettuate tramite il web, raccomandando di verificare sempre l’attendibilità degli annunci e degli interlocutori, e di evitare pagamenti senza aver prima accertato l’effettiva esistenza e disponibilità dell’immobile.

IPA