Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 38 arresti il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, che ha portato all’esecuzione di una misura cautelare in carcere nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata a furti in abitazione, ricettazione e truffe aggravate ai danni di persone in condizioni di minorata difesa. L’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli Nord, è stata eseguita nella giornata odierna e riguarda fatti commessi tra giugno 2023 e ottobre 2024 nelle province di Napoli, Caserta, Benevento, Salerno, Avellino, Frosinone e Roma. L’indagine ha permesso di ricostruire 150 eventi delittuosi e di recuperare parte della refurtiva per un valore di circa 30.000 euro.

Le indagini e la genesi dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’inchiesta ha preso il via dopo un furto in abitazione avvenuto a Casoria (NA). Da quell’episodio, le forze dell’ordine hanno avviato un’attività investigativa che si è protratta dal mese di giugno 2023 fino a ottobre 2024. Nel corso di questo periodo, sono state raccolte oltre 100 notizie di reato relative a furti in abitazione commessi con modalità analoghe, grazie alle denunce presentate dalle vittime presso le diverse stazioni delle forze dell’ordine presenti sul territorio.

Sette gruppi criminali e una rete articolata

L’indagine, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, ha permesso di identificare 38 soggetti appartenenti a 7 gruppi criminali distinti ma tra loro collegati, tutti dediti in modo stabile e sistematico alla commissione di furti in abitazione nelle province di Napoli, Caserta, Benevento, Salerno, Avellino, Frosinone e Roma. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire circa 150 episodi criminosi, tra cui 40 furti in abitazione consumati, 3 furti tentati, 92 tentativi incompiuti, 8 ricettazioni e 3 truffe realizzate con la cosiddetta “tecnica dello specchietto”. Il bottino complessivo ammonta a 105.000 euro tra gioielli, preziosi e denaro contante.

Le modalità operative delle bande

I componenti delle bande agivano con una struttura ben organizzata: durante i furti, si avvalevano della collaborazione di 2 o 3 vedette posizionate all’esterno delle abitazioni da colpire. Gli autori materiali si introducevano nelle case utilizzando chiavi alterate o universali, in grado di aprire qualsiasi tipo di serratura. In caso di necessità, non esitavano a smurare casseforti utilizzando strumenti come l’unflex. Una volta compiuto il furto, si allontanavano a bordo di automobili dotate di scompartimenti nascosti, appositamente realizzati per occultare attrezzi, gioielli e denaro sottratti. In alcune circostanze, i malviventi si sono travestiti da rider di note società di consegna a domicilio per non destare sospetti durante le fasi dell’azione criminosa.

La pianificazione dei colpi e la ricettazione

Ogni gruppo criminale, spesso di matrice familiare, era in grado di pianificare ed eseguire numerosi furti in abitazione nell’arco della stessa giornata. Prima di agire, i membri effettuavano sopralluoghi per scegliere la vittima e studiarne le abitudini, così da colpire nel momento più opportuno. I gioielli e gli orologi di valore venivano poi rapidamente monetizzati attraverso la vendita a un ricettatore di fiducia, che gestiva un vero e proprio mercato nero di oro e argento presso la propria abitazione, con quotazioni aggiornate quotidianamente.

Le truffe ai danni degli anziani

Oltre ai furti e alla ricettazione, i sodali organizzavano truffe ai danni di persone anziane, utilizzando la cosiddetta “tecnica dello specchietto”. Questa modalità consisteva nell’indurre le vittime, spesso sole alla guida delle proprie auto, a credere di aver causato un danno a un altro veicolo. Gli anziani venivano così convinti a pagare somme di denaro come risarcimento per sinistri in realtà mai avvenuti.

Risultati dell’attività investigativa

Durante le indagini, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato 13 soggetti e deferito in stato di libertà altri 9 individui. Inoltre, è stato possibile recuperare circa 30.000 euro di refurtiva, restituendo parte dei beni sottratti alle vittime. Il provvedimento eseguito oggi rappresenta una misura cautelare disposta in fase di indagini preliminari: i destinatari sono persone sottoposte a indagine e, come previsto dalla legge, sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva.

L’operazione ha interessato un ampio territorio, coinvolgendo le province di Napoli, Caserta, Benevento, Salerno, Avellino, Frosinone e Roma.

Carabinieri