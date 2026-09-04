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È di tre soggetti indagati e 7 milioni di euro sequestrati il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza a Napoli, condotta per contrastare peculato, riciclaggio e altri reati contro la Pubblica Amministrazione. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale partenopeo su richiesta della Procura, è stato eseguito nella mattinata odierna e ha coinvolto anche autorità tedesche grazie alla cooperazione internazionale.

Le indagini e la scoperta del meccanismo illecito

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione trae origine da una complessa attività investigativa che ha permesso di far luce su un articolato sistema di distrazione di fondi pubblici. Gli accertamenti hanno riguardato un’associazione sportiva che, tra il 2018 e il 2024, ha beneficiato di contributi provenienti da Università, enti pubblici e organismi sportivi nazionali.

Secondo quanto emerso, l’allora legale rappresentante dell’associazione avrebbe sistematicamente sottratto risorse economiche dell’ente, utilizzando diversi canali come bonifici bancari, versamenti in contanti e accrediti tramite POS. Queste operazioni sarebbero state effettuate anche a favore di familiari, sfruttando una seconda associazione sportiva priva di reale autonomia gestionale.

Le movimentazioni finanziarie e il ruolo delle associazioni

Le indagini hanno permesso di ricostruire movimentazioni finanziarie per un totale di 4,5 milioni di euro, con un’intensificazione delle operazioni negli ultimi mesi di gestione dell’indagato. In alcuni casi, i bonifici sarebbero stati disposti tramite home banking in orari serali e notturni, e persino durante assemblee ufficiali dell’associazione.

Una parte consistente delle somme, pari a 2,5 milioni di euro, dopo essere transitata nella seconda associazione sportiva, sarebbe stata trasferita ai familiari dell’ex amministratore attraverso bonifici e prelievi di contante. Quasi tutte queste risorse sono poi confluite su rapporti bancari detenuti in Germania, dove sarebbero state reimpiegate in investimenti finanziari, attività imprenditoriali, acquisti e ristrutturazioni immobiliari.

Il sequestro internazionale e il patrimonio individuato

Grazie alla cooperazione internazionale di polizia, sono stati individuati in Germania 83 rapporti bancari, 2 autoveicoli di lusso, 21 immobili e 4 attività imprenditoriali riconducibili agli indagati. Sulla base degli elementi raccolti, il G.I.P. del Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro preventivo del patrimonio mobiliare e immobiliare degli indagati fino a concorrenza dell’illecito profitto o reimpiego delle condotte contestate, per un valore complessivo di 7 milioni di euro.

L’esecuzione del provvedimento in Germania è stata resa possibile grazie all’attivazione dei meccanismi di cooperazione giudiziaria internazionale e al coordinamento assicurato da Eurojust. L’Unità italiana di Eurojust ha organizzato rapidamente tutte le attività necessarie in territorio tedesco, in collaborazione con il Desk tedesco di Eurojust e con il coinvolgimento della Procura di Colonia, che ha garantito il raccordo tra le varie autorità locali coinvolte nella procedura.

Le accuse e la posizione degli indagati

I tre soggetti sono attualmente indagati, a vario titolo, per peculato, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio. Il provvedimento eseguito rappresenta una misura cautelare reale adottata nella fase delle indagini preliminari.

IPA