Due imprenditori casertani sono stati arrestati con l’accusa di associazione per delinquere e autoriciclaggio aggravato dal favoreggiamento del clan dei Casalesi. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, ha portato all’esecuzione di una misura cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale partenopeo, nei confronti dei due principali indagati, attivi nel settore del commercio di automobili tra Italia e Spagna. Secondo quanto si legge sul sito della Guardia di Finanza, le indagini hanno permesso di scoprire un sofisticato sistema di truffa informatica ai danni di cittadini italiani, con l’obiettivo di finanziare le attività criminali del clan camorristico.

Le indagini e il ruolo della Guardia di Finanza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’inchiesta è stata condotta dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria, con il supporto dei finanzieri dei Comandi Provinciali di Caserta e Milano. L’attività investigativa, diretta dalla Procura della Repubblica – D.D.A. di Napoli, ha coinvolto 24 soggetti e si è concentrata su 38 episodi di truffa perpetrati ai danni di altrettante vittime italiane. Le somme sottratte, pari a circa 800mila euro, sono confluite, almeno in parte, nelle casse del clan dei Casalesi.

Il sistema illecito: phishing, smishing e vishing

L’organizzazione criminale, operante tra Italia e Spagna, ha messo in atto un articolato sistema illecito per svuotare i conti correnti di ignari cittadini. Le modalità utilizzate comprendevano l’accesso abusivo a sistemi informatici e il furto di dati sensibili tramite email (phishing), SMS (smishing) e telefonate (vishing). In particolare, la truffa più diffusa consisteva nell’invio di un messaggio, apparentemente proveniente dall’istituto di credito della vittima, che comunicava l’esecuzione di bonifici o altre disposizioni di addebito. Successivamente, il truffatore si spacciava per un dipendente della banca addetto al sistema antifrode, inducendo la vittima a effettuare un bonifico istantaneo verso un conto riconducibile all’organizzazione.

La tecnica della SIM duplicata e l’accesso all’home banking

Un altro schema fraudolento prevedeva la clonazione della SIM telefonica associata al conto corrente della vittima. In questo modo, i criminali riuscivano ad accedere all’home banking e, una volta ottenuto il codice OTP via SMS, trasferivano rapidamente le somme presenti sui conti verso rapporti bancari controllati dall’organizzazione. I fondi venivano poi smistati su altri conti, anche esteri, prelevati in contanti e consegnati, in larga parte, agli esponenti del clan dei Casalesi.

Riciclaggio e investimenti in criptovalute

Le indagini hanno evidenziato che parte dei proventi illeciti veniva impiegata anche per l’acquisto di valute virtuali, considerate dagli indagati un investimento sicuro grazie alla difficoltà di identificare i titolari dei portafogli virtuali (criptowallets). In alcune circostanze, i fondi venivano rapidamente trasferiti su altri conti correnti e prelevati in contanti, per essere poi consegnati agli affiliati del clan.

Il ruolo del clan dei Casalesi

Secondo quanto emerso dalle indagini, circa il 40% dei proventi illeciti veniva consegnato in contanti agli esponenti del clan camorristico, con lo scopo di finanziare le attività criminali e sostenere economicamente le famiglie dei detenuti affiliati. Questa strategia ha contribuito a rafforzare la presenza e il controllo del clan sul territorio.

Perquisizioni e misure cautelari

Per acquisire ulteriori elementi di prova, sono state effettuate 21 perquisizioni presso abitazioni e attività commerciali situate nelle province di Napoli, Caserta, Modena, Benevento, Potenza e Isernia. Il G.I.P. del Tribunale di Napoli ha disposto la misura degli arresti in carcere per i due principali indagati, mentre per gli altri soggetti coinvolti è stato riconosciuto un quadro indiziario sufficiente a dimostrare la loro partecipazione all’associazione per delinquere finalizzata alla frode informatica, al riciclaggio e all’autoriciclaggio, con l’aggravante, per sei soggetti, di aver favorito il clan dei Casalesi.

