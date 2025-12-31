Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di otto arresti il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri della Tenenza di Ercolano, che ha portato allo smantellamento di una presunta centrale operativa dedita a riciclaggio, autoriciclaggio e calunnia. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica, e ha coinvolto le città di Napoli, Ercolano, Cercola, Angri e Boscotrecase. Le indagini hanno preso avvio dopo la denuncia di una delle indagate, che aveva riferito di essere stata vittima di un sequestro di persona finalizzato a prelievi forzati di denaro, poi rivelatisi collegati a una frode informatica ai danni di un cittadino romano.

Le indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha avuto origine da un’indagine avviata dalla Tenenza di Ercolano e coordinata dalla Procura di Torre Annunziata. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito nella giornata odierna, coinvolgendo otto persone – tra cui tre donne – ritenute gravemente indiziate di riciclaggio, autoriciclaggio e calunnia. Due uomini, insieme a un terzo indagato, sono stati destinatari della misura della custodia cautelare in carcere e risultano indagati anche per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffa, frode informatica, riciclaggio e autoriciclaggio. Gli altri cinque indagati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.

La denuncia che ha dato il via all’inchiesta

L’indagine ha preso le mosse da una denuncia presentata il 9 novembre 2023 da una delle persone poi arrestate. La donna aveva dichiarato di essere stata vittima di un sequestro di persona da parte di soggetti che l’avrebbero costretta a effettuare prelievi forzati e vaglia ordinari presso sportelli postali della provincia di Napoli, per un totale di 48.000 euro. Tuttavia, le successive verifiche hanno permesso di accertare che la somma, bonificata sul conto corrente postale della donna, era in realtà il provento di una frode informatica perpetrata ai danni di un cittadino romano.

La scoperta della centrale operativa delle truffe

Attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e le intercettazioni – anche su utenze risultate in uso a detenuti – i Carabinieri sono riusciti a individuare una vera e propria “centrale operativa”. Questa struttura organizzata, secondo gli inquirenti, era dedita a truffe ai danni di anziani su tutto il territorio nazionale. La centrale impartiva istruzioni a “galoppini” incaricati di recuperare i proventi dei reati e inviarli presso il domicilio delle vittime.

Recupero di preziosi e altri elementi di prova

L’attività investigativa ha consentito di individuare i presunti responsabili e di recuperare preziosi e monili in oro, ritenuti provento di una truffa ai danni di una donna anziana a Bova Marina (RC). Inoltre, sono state acquisite ulteriori prove relative a un’altra truffa commessa ai danni di una donna anziana a Candelo (BI). In quest’ultimo caso, un cittadino napoletano è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri locali. Entrambe le truffe sono state commesse nel giugno 2024.

Le misure cautelari e i prossimi sviluppi

Il provvedimento restrittivo ha previsto la custodia cautelare in carcere per due uomini e un terzo indagato, mentre per gli altri cinque è stata disposta la misura degli arresti domiciliari. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per ricostruire l’intera rete delle truffe ai danni di anziani, che secondo gli inquirenti avrebbe agito su scala nazionale.

