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Otto persone sono state denunciate e tre locali sono stati sequestrati a Napoli per esercizio abusivo della professione medica nel settore della chirurgia e medicina estetica. L’indagine, coordinata dalle Procure di Napoli, Napoli Nord e Nola, ha portato alla luce una rete di prestazioni estetiche illegali pubblicizzate attraverso i social network.

Operazione della Guardia di Finanza: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, i militari del Comando Provinciale di Napoli hanno intensificato i controlli per contrastare l’evasione fiscale e l’economia sommersa. L’attenzione si è concentrata sulle principali piattaforme social, ormai divenute non solo luoghi di condivisione di tendenze, ma anche spazi dove si diffondono pratiche illegali.

Individuati otto operatori abusivi: come si svolgevano le attività

I finanzieri del Gruppo Giugliano in Campania, del 1° Nucleo Operativo Metropolitano Napoli e della Compagnia Casalnuovo di Napoli hanno identificato otto soggetti che, nelle rispettive aree di competenza, offrivano prestazioni di chirurgia e medicina estetica senza le necessarie autorizzazioni. Questi operatori pubblicizzavano i loro servizi tramite profili su TikTok, promuovendo trattamenti estetici invasivi come iniezioni sottocutanee di botulino e acido ialuronico, pratiche che la legge riserva esclusivamente a medici chirurghi specializzati.

Le condizioni dei locali e i rischi per la salute

I clienti venivano accolti in locali appositamente allestiti o in abitazioni private. Sebbene dotati di lettini, luci e attrezzature professionali, questi ambienti sono risultati in condizioni igienico-sanitarie precarie e privi dei dispositivi medici necessari per gestire eventuali complicazioni. La mancanza di strumenti adeguati rappresentava un rischio concreto per la salute degli utenti.

Prezzi bassi e totale evasione fiscale

Alcuni dei responsabili risultavano anche beneficiari di reddito di cittadinanza o assegno di inclusione. I servizi venivano offerti a prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelli di mercato, in totale evasione di imposte. Questa strategia consentiva agli operatori abusivi di attrarre una clientela ampia, ma aggravava la posizione degli indagati dal punto di vista fiscale e penale.

Sequestri e denunce: i risultati dell’operazione

Al termine dei controlli, condotti sotto il costante coordinamento delle Procure della Repubblica di Napoli, Napoli Nord e Nola, le Fiamme Gialle hanno denunciato otto responsabili per esercizio abusivo della professione medica. Sono stati sequestrati tre locali commerciali, circa 3.000 euro in contanti, attrezzature e sostanze pericolose utilizzate nei trattamenti. Tra il materiale sequestrato figurano 130 fiale iniettabili di botulino, decine di confezioni di filler dermico e rimodellante iniettabile, oltre 160 siringhe di acido ialuronico, etichette di medicinali già somministrati e più di 3.000 aghi, siringhe sterili, provette, flaconi e tubetti di pomata anestetica.

IPA