Fermato e condotto in carcere un uomo residente a Napoli, accusato di atti persecutori e aggressioni nei confronti della ex compagna e di un suo familiare. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cassino su richiesta della Procura della Repubblica di Cassino, a seguito di indagini condotte dalla Polizia di Stato di Sora.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine quando le vittime si sono rivolte agli agenti del Commissariato di Sora, denunciando una lunga serie di comportamenti molesti e minacciosi da parte dell’uomo. Le indagini hanno permesso di delineare un quadro indiziario particolarmente grave, sufficiente a motivare l’emissione della misura cautelare in carcere.

Comportamenti persecutori e violenze ripetute

L’uomo residente a Napoli, incapace di accettare la fine della relazione sentimentale, ha messo in atto una serie di atti persecutori nei confronti della ex compagna convivente e di un familiare di quest’ultima. Le condotte contestate comprendono molestie, minacce e aggressioni fisiche, che hanno generato nelle vittime uno stato di ansia e paura costanti.

Le aggressioni in pubblico e in privato

Le violenze non si sono limitate all’ambito privato, ma si sono verificate anche in luoghi pubblici. In particolare, in una strada cittadina del capoluogo partenopeo, la donna è stata colpita con un pugno al volto dall’ex compagno. In alcune occasioni, anche il cagnolino di proprietà della parte offesa è stato oggetto di aggressioni.

L’arresto e la misura cautelare

Alla luce delle prove raccolte e dell’atteggiamento ossessivo e persecutorio dell’uomo, il G.I.P. del Tribunale di Cassino ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere. L’arresto è stato eseguito dalla Squadra Mobile della Questura di Frosinone e dal Commissariato P.S. di Sora.

