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È stato un intervento tempestivo e provvidenziale quello che ha avuto luogo alla stazione ferroviaria di Napoli Centrale, dove una donna è stata salvata da una grave crisi respiratoria grazie all’intervento di un Sovrintendente della Polizia Ferroviaria, libero dal servizio. La donna, colta da ostruzione delle vie aeree mentre consumava un alimento, è stata soccorsa con successo, evitando così conseguenze potenzialmente fatali.

Un intervento decisivo alla stazione di Napoli Centrale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 6.00 del mattino presso la stazione di Napoli Centrale. Il Sovrintendente, appartenente al Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta, si trovava fuori servizio e stava attendendo di salire su un treno diretto a Torino. Mentre percorreva il binario 16, è stato attirato dalle grida di un uomo che chiedeva aiuto per la moglie, in evidente difficoltà respiratoria.

La situazione di emergenza: una donna in pericolo di vita

Avvicinatosi rapidamente, il poliziotto ha constatato che la donna, mentre mangiava, aveva subito una grave ostruzione delle vie aeree. La passeggera non riusciva né a respirare né a parlare e, in pochi istanti, ha perso conoscenza. La situazione è apparsa subito critica, richiedendo un intervento immediato e competente.

Le manovre di salvataggio: la formazione fa la differenza

Grazie all’esperienza maturata in anni di servizio nella Polizia di Stato e alle competenze acquisite durante il corso di formazione per operatori del 118, il Sovrintendente ha agito senza esitazione. Ha eseguito le manovre di Heimlich per la disostruzione delle vie aeree, mentre disponeva contestualmente l’allertamento dei soccorsi sanitari. Nonostante la donna avesse perso conoscenza, il poliziotto ha continuato con determinazione le manovre fino a ottenere la completa liberazione delle vie respiratorie e la ripresa della respirazione spontanea.

Il lieto fine: la donna riprende il viaggio verso Torino

Una volta ristabilita, la donna ha scelto di proseguire il viaggio verso Torino insieme al marito e al figlio di cinque mesi. All’arrivo presso la stazione di Torino Porta Nuova, il personale della Croce Verde, già allertato dal Sovrintendente, ha accolto la passeggera e l’ha accompagnata all’ospedale Gradenigo per gli accertamenti sanitari necessari.

Il ringraziamento della donna e il riconoscimento alla Polizia di Stato

Nei giorni successivi all’accaduto, la donna ha voluto esprimere personalmente la propria gratitudine al Sovrintendente e alla Polizia di Stato. Nel suo messaggio, ha sottolineato la tempestività, la professionalità e l’umanità dimostrate durante il soccorso, riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dal poliziotto in una situazione di estrema emergenza.

IPA