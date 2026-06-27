Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Undici arresti tra le province di Napoli e Caserta, di soggetti ritenuti responsabili di sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina e lesioni personali, aggravati dall’uso di armi e dal metodo mafioso. L’azione è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli, a seguito di una denuncia presentata dalla vittima, un commerciante di auto e orologi di lusso.

Operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata eseguita nella mattinata del 27 giugno, su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, a seguito delle risultanze investigative raccolte dalla Polizia di Stato. Gli 11 indagati sono accusati, a vario titolo, di sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, lesioni personali e altri delitti aggravati dall’utilizzo di armi e dal metodo mafioso.

Precedenti arresti e sviluppo delle indagini

Nove dei soggetti coinvolti erano già stati arrestati dalla Squadra Mobile di Caserta l’8 giugno, in esecuzione di un decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli – D.D.A. Il provvedimento era stato successivamente convalidato sia dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sia da quello presso il Tribunale di Napoli Nord. Sulla base delle stesse risultanze investigative, è stata poi emessa l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tutti gli indagati, con trasmissione degli atti per competenza al Tribunale di Napoli.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

L’attività investigativa, avviata dopo la denuncia della vittima, è stata sviluppata attraverso approfondimenti articolati e ha permesso di ricostruire le diverse fasi della vicenda. Le indagini sono state condotte in modo capillare tra le province di Napoli e Caserta, consentendo di individuare i presunti responsabili del grave episodio criminale.

Il sequestro e la rapina ai danni del commerciante

Nella prima decade di maggio, la vittima, un commerciante attivo nel settore delle auto e degli orologi di lusso, è stata seguita, sequestrata e rapinata da un gruppo criminale. I malviventi hanno condotto il commerciante in un luogo isolato, dove lo hanno violentemente malmenato e minacciato con modalità riconducibili alla criminalità organizzata di matrice camorristica. L’obiettivo era ottenere un ingiusto profitto pari a diverse centinaia di migliaia di euro.

Bottino e modalità dell’azione criminale

Durante l’azione, la vittima è stata privata di una somma ingente di denaro contante, di un orologio di lusso e di un borsello contenente le chiavi di diverse autovetture di extralusso custodite presso la concessionaria di sua proprietà. L’aggressione è stata caratterizzata da particolare violenza e intimidazione, con l’utilizzo di armi e il volto travisato da parte di alcuni degli indagati.

Collegamenti con la criminalità organizzata

Le indagini hanno permesso di accertare che la persona offesa era stata inizialmente avvicinata da soggetti ritenuti vicini ad esponenti di primo piano del clan dei Casalesi. Dopo l’arresto di questi ultimi, sono intervenuti elementi riconducibili al contesto camorristico di Recale e Curti, che hanno proseguito nelle attività di estorsione e minaccia nei confronti della vittima.

Ruolo degli intermediari e minacce dal carcere

Due degli indagati, già detenuti per altre cause e quindi non colpiti dal decreto di fermo, hanno svolto il ruolo di intermediari tra la vittima e gli estorsori. Attraverso una serie di videochiamate effettuate dal carcere, hanno ripetutamente minacciato il commerciante per costringerlo al pagamento delle somme richieste.

IPA