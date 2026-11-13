Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Quattro pacchi con denaro, gioielli e armi sono stati recuperati dai Carabinieri di Napoli nell’ambito delle indagini su una banda di truffatori. La refurtiva, sottratta ad anziani con il raggiro del finto carabiniere in diverse regioni, veniva spedita sotto falso nome attraverso il circuito postale.

Le indagini a Napoli e il bottino intercettato

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Centro, impegnati nel contrasto alle truffe ai danni degli anziani in tutta Italia, hanno intercettato e recuperato 4 pacchi postali contenenti il bottino di altrettanti raggiri. Le spedizioni erano partite da Savignano sul Panaro, in provincia di Modena, Casazza, nel Bergamasco, Borgone Susa, nel Torinese, e Farini, nel Piacentino.

Nel complesso sono stati sequestrati gioielli in oro per 543 grammi e 16.730 euro in contanti. Il materiale sarà restituito ai legittimi proprietari. Tra i preziosi recuperati ce ne sono alcuni di valore affettivo, appartenenti a famiglie da generazioni.

Il raggiro e la spedizione per posta

Secondo la ricostruzione, i truffatori partivano da Napoli e raggiungevano piccoli centri del Nord Italia, in Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte, oltre che in altre zone. Il colpo iniziava con una telefonata di un falso carabiniere, che convinceva il marito ad allontanarsi per recarsi in caserma. Come pretesto venivano citati accertamenti sul possibile coinvolgimento della sua targa in una rapina.

Quando l’uomo era fuori casa, un complice si presentava dalla moglie qualificandosi come tecnico del tribunale. Le chiedeva di consegnare denaro e gioielli, sostenendo che servissero ad aiutare il marito, che sarebbe stato coinvolto in presunti guai giudiziari, e poi si allontanava. A quel punto il bottino veniva inserito in un pacco, spedito con un nome falso e indirizzato a un destinatario fittizio. Secondo i Carabinieri, a ogni invio corrispondeva una truffa consumata: così il presunto responsabile della banda poteva ricevere la refurtiva evitando controlli e possibili perquisizioni.

Le armi nascoste tra i giocattoli

In uno degli invii sono state trovate anche 2 pistole, sottratte durante una truffa in provincia di Piacenza: una 357 magnum e una di calibro 22. Il pacco pesava 5 chili ed era indirizzato a una fittizia Onlus per bambini. Sulla scatola compariva la dicitura “Donazione giocattoli” e, all’interno, erano stati sistemati giocattoli che avrebbero dovuto mascherare le armi vere. Le indagini sono ancora in corso per identificare i responsabili; i Carabinieri riferiscono che il cerchio si sta stringendo.