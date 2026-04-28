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È di 29 persone indagate e oltre 30 milioni di euro sequestrati il bilancio di una vasta operazione della Guardia di Finanza, che ha colpito un articolato sistema di frode fiscale nel settore della grande distribuzione organizzata. L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, ha portato alla luce un meccanismo basato sull’emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, con l’obiettivo di ottenere indebiti vantaggi fiscali e aggirare i costi del lavoro subordinato.

Le indagini e la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Guardia di Finanza, l’operazione è stata condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli, su delega della Procura di Napoli Nord. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord ha disposto il sequestro preventivo di beni per oltre 30 milioni di euro, nell’ambito di un procedimento penale che vede coinvolte 29 persone fisiche e giuridiche. I reati contestati sono quelli di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Il sistema della frode: come funzionava

Le attività investigative, svolte con la collaborazione del Settore Contrasto Illeciti dell’Agenzia delle Entrate e riferite agli anni d’imposta dal 2019 al 2025, hanno permesso di ricostruire una frode fiscale di ampie proporzioni. Al centro del meccanismo vi era una società committente, attiva nel settore della grande distribuzione organizzata, che si avvaleva formalmente di due consorzi per i servizi di logistica e movimentazione merci presso il proprio centro distributivo nell’area industriale di Aversa Nord.

I consorzi, però, erano privi di una reale struttura organizzativa e di personale sufficiente, operando quasi esclusivamente per la committente sin dalla loro costituzione. Per sopperire a queste carenze, si servivano di 18 società cooperative, create appositamente e utilizzate come “serbatoi” di manodopera.

La somministrazione illecita di manodopera

Le cooperative assumevano formalmente i lavoratori, che però svolgevano la propria attività direttamente presso gli stabilimenti della committente, sotto la sua direzione e il suo controllo. In questo modo, quello che appariva come un appalto di servizi si configurava in realtà come una somministrazione illecita di manodopera. Il sistema consentiva alla società committente di impiegare centinaia di lavoratori senza assumerli direttamente, eludendo così i costi e i vincoli del lavoro subordinato e beneficiando di una notevole flessibilità organizzativa, oltre che di un illecito risparmio d’IVA.

Particolarmente significativa è risultata la gestione operativa della forza lavoro, organizzata direttamente dalla committente tramite sistemi informatici avanzati, capaci di impartire istruzioni ai lavoratori e monitorarne in tempo reale le attività, confermando l’effettivo esercizio dei poteri tipici del datore di lavoro.

Il ruolo delle cooperative e il danno all’Erario

Un elemento chiave della frode era il sistematico omesso versamento dell’IVA da parte delle cooperative, sin dalla loro costituzione. Le somme incassate venivano destinate quasi esclusivamente al pagamento degli stipendi e degli altri costi del personale: in questo modo, l’IVA veniva impiegata per finanziare il costo del lavoro, con un rilevante risparmio per la società committente e un danno significativo per l’Erario.

Le indagini hanno evidenziato che le cooperative erano prive di reale autonomia imprenditoriale: spesso inesistenti presso le sedi dichiarate, senza utenze e beni, risultavano gestite da soggetti prestanome e assistite dagli stessi professionisti per gli adempimenti fiscali, societari e del lavoro. I lavoratori venivano inoltre trasferiti “in blocco” da una cooperativa all’altra, secondo un meccanismo che garantiva continuità operativa nonostante l’accumulo di debiti fiscali e la successiva sostituzione delle società.

Le fatture false e i vantaggi fiscali illeciti

La società committente detraeva l’IVA indicata nelle fatture emesse dai consorzi, ottenendo così un indebito vantaggio fiscale. Le fatture erano considerate inesistenti sia dal punto di vista soggettivo, poiché emesse da soggetti diversi dai reali fornitori della manodopera, sia dal punto di vista giuridico, in quanto riferite a contratti di appalto simulati, utilizzati per mascherare una somministrazione di lavoro non consentita.

Le indagini hanno inoltre fatto emergere una gestione accentrata delle società coinvolte, riconducibile a un’unica regia, con il supporto di professionisti per la gestione contabile e fiscale. Sono stati individuati artifici contabili finalizzati a nascondere le perdite delle cooperative e a rappresentare una situazione economica non veritiera, attraverso l’iscrizione di ricavi fittizi e la sottostima dei debiti verso l’Erario.

Le cifre della frode e il sequestro dei beni

Il valore complessivo delle fatture emesse per operazioni inesistenti supera i 166 milioni di euro. Nel corso delle indagini, la società committente ha regolarizzato la propria posizione per gli anni d’imposta dal 2019 al 2024, presentando dichiarazioni integrative e versando imposte per un totale di 14.413.269,45 euro, oltre a interessi e sanzioni per 6.229.864,91 euro. Alla luce di tale ravvedimento, il sequestro preventivo è stato eseguito nei confronti degli altri soggetti coinvolti per un importo pari a 14.564.502,67 euro.

A tutte le società è stata inoltre contestata la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. L’operazione conferma l’impegno della Procura della Repubblica di Napoli Nord, della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate nel contrasto ai fenomeni di illegalità economica che, oltre a causare ingenti danni all’Erario, alterano la concorrenza e incidono negativamente sui diritti dei lavoratori.

IPA