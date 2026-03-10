Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di dieci soggetti indagati e di un danno stimato in 3,5 milioni di euro il bilancio di un’operazione dei Carabinieri che ha portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di una rete criminale accusata di furto pluriaggravato e ricettazione di farmaci oncologici salvavita. I provvedimenti sono stati disposti dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea, a seguito di indagini che hanno ricostruito una serie di colpi ai danni di farmacie ospedaliere tra maggio 2024 e aprile 2025.

L’operazione dei Carabinieri e le misure cautelari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, nella mattinata odierna la Compagnia CC Napoli Vomero ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di dieci soggetti. Di questi, tre sono stati condotti in carcere, tre sono stati posti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e quattro sono stati sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I destinatari delle misure sono indagati per furto pluriaggravato e ricettazione di farmaci antitumorali salvavita.

Le indagini e il modus operandi della banda

Le indagini, coordinate dalla VII Sezione “Sicurezza Urbana” della Procura di Napoli e condotte dal Nucleo Operativo della Compagnia CC Napoli Vomero, si sono svolte tra maggio 2024 e aprile 2025. L’attività investigativa ha preso avvio dall’analisi dei sistemi di videosorveglianza, per poi proseguire con intercettazioni telefoniche e ambientali, perquisizioni e sequestri. Gli inquirenti hanno così ricostruito l’operatività di una rete criminale specializzata nell’esecuzione di furti ai danni delle farmacie ospedaliere, uniche autorizzate a detenere i farmaci oncologici salvavita.

Il gruppo, organizzato da due soggetti, si avvaleva di complici diversi per ogni fase esecutiva e aveva stabilito legami con una rete di ricettatori che garantiva la continuità della filiera illecita. Il modus operandi prevedeva sopralluoghi accurati nelle strutture sanitarie pubbliche selezionate, l’utilizzo di auto a noleggio e utenze telefoniche dedicate, nonché azioni mirate come l’oscuramento delle telecamere di sorveglianza o l’abbattimento di porte. Il gruppo si avvaleva anche di informazioni riservate, ad esempio relative alla tempistica di approvvigionamento dei farmaci.

I furti ricostruiti e il ruolo della guardia giurata

Gli investigatori hanno ricostruito quattro furti di medicinali presso il Policlinico Universitario “Federico II” di Napoli, avvenuti il 31 maggio 2024, il 18 agosto 2024, il 2 settembre 2024 e il 10 dicembre 2024. Il danno stimato per il Servizio sanitario nazionale ammonta a circa 3,5 milioni di euro. In tre di questi episodi, una guardia giurata in servizio presso una delle società appaltatrici del servizio di vigilanza avrebbe svolto il ruolo di basista, fornendo supporto logistico e informazioni utili alla riuscita dei colpi.

La custodia cautelare in carcere è stata applicata proprio per la guardia giurata e per i due soggetti con funzioni organizzative, mentre gli arresti domiciliari sono stati disposti per i membri delle cosiddette “paranze”, ovvero i complici che si alternavano nelle varie fasi operative. Le misure non custodiali hanno invece riguardato i responsabili della ricettazione dei farmaci antitumorali, sottratti anche presso la sede del Distretto n. 30 dell’Asl Na 1 Centro il 28 aprile 2024, in occasione di un quinto furto dal valore di oltre un milione di euro.

La filiera della ricettazione e i rischi per la salute

Oltre ai destinatari delle misure cautelari, risultano indagati a piede libero altri ricettatori, coinvolti anche nella commercializzazione di farmaci pericolosi per la salute perché contraffatti, adulterati o conservati in condizioni non idonee. Gli investigatori hanno sottolineato come la professionalità dimostrata nell’esecuzione dei furti non si sia estesa alla gestione della catena del freddo, fondamentale per la corretta conservazione dei medicinali oncologici. Di conseguenza, i farmaci ricettati risultavano potenzialmente dannosi per i pazienti che li avessero assunti.

