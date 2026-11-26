Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due donne sono state arrestate e rifiuti, veicoli e merce ritenuta rubata sono finiti al centro dei controlli nel campo rom di Poggioreale. Il servizio straordinario “Terra dei Fuochi”, disposto dal Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli e svolto con modalità “alto impatto”, ha portato anche all’identificazione di 110 persone e al controllo di 34 veicoli.

Controlli nel campo rom di Poggioreale: due donne accompagnate in carcere

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, all’operazione hanno partecipato i militari della Compagnia Napoli Poggioreale, il Nucleo Radiomobile del Gruppo di Napoli, i Carabinieri Forestali, il N.O.E., il 10° Reggimento “Campania”, lo Squadrone Eliportato “Cacciatori Puglia”, il Nucleo Cinofili di Sarno e il 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano, insieme alla Polizia Locale di Napoli. Sono stati impiegati anche elicotteri, unità cinofile e reparti eliportati, oltre alle pattuglie a terra.

Tra le persone rintracciate ci sono due donne, entrambe nate in Romania e già note alle forze dell’ordine. La prima, di 59 anni, dovrà scontare una condanna definitiva a 3 anni di reclusione per sfruttamento della prostituzione, in esecuzione di un ordine della Procura generale presso la Corte d’Appello di Roma. La seconda, di 41 anni, deve scontare una pena residua di 10 mesi e 7 giorni per rapina e lesioni personali, su disposizione dell’Ufficio Esecuzioni penali di Benevento. Dopo le verifiche nelle banche dati, entrambe sono state accompagnate alla Casa circondariale Antimo Graziano Bellizzi di Avellino, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un uomo di 46 anni, anche lui nato in Romania e con precedenti, è stato sanzionato per 300 euro: il suo cane meticcio non aveva il microchip e non risultava iscritto all’anagrafe canina.

Rifiuti e merce sequestrata

Sul fronte ambientale i militari hanno individuato circa 100 metri cubi di rifiuti urbani indifferenziati, segnalando la situazione al Comune di Napoli e ad ASIA perché provvedano alla rimozione. In un modulo abitativo inutilizzato è stata inoltre scoperta una sorta di rivendita improvvisata: lampade, cuffie, auricolari e caricabatterie di fabbricazione cinese, ancora nelle confezioni originali e ritenuti provento di furto. Gli articoli sono stati sequestrati.

Costruzione abusiva e controlli sui veicoli

È stato rilevato anche un manufatto abusivo di circa 200 metri quadrati, realizzato in muratura e lamiera e utilizzato come spazio comune dai residenti del campo. La struttura, sorta dopo un precedente controllo del 25 marzo e costruita senza autorizzazioni sotto un pilone autostradale, sarà valutata dall’ufficio tecnico comunale.

Nel bilancio dell’intervento figurano 110 persone identificate, di cui 53 pregiudicati, e 34 veicoli controllati. Venti mezzi sono stati rimossi con il carro attrezzi: 10 veicoli perché abbandonati da tempo e altri 10 veicoli perché privi di assicurazione; questi ultimi sono stati sequestrati.