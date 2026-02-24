Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Dall’alba i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Napoli, su richiesta della dda partenopea nei confronti di persone appartenenti al clan Vanella Grassi. Sono ritenute gravemente indiziate di associazione per delinquere di tipo camorristico, rapina, detenzione di sostanze stupefacenti e possesso di armi da fuoco, aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. Uno degli indagati si era nascosto in un vano ricavato dietro all’armadio della camera da letto: la stanza dove era posizionato l’armadio è quella della figlia. Tra i destinatari della misura, anche appartenenti alla ‘ndrina Nirta Strangio di Reggio Calabria.