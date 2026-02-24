Napoli, il video del blitz contro il clan Vanella Grassi: camorrista trovato nell'armadio della figlia
Operazione dei carabinieri a Napoli: colpito il clan Vanella Grassi, arresti per associazione mafiosa e reati gravi.
Dall’alba i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Napoli, su richiesta della dda partenopea nei confronti di persone appartenenti al clan Vanella Grassi. Sono ritenute gravemente indiziate di associazione per delinquere di tipo camorristico, rapina, detenzione di sostanze stupefacenti e possesso di armi da fuoco, aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. Uno degli indagati si era nascosto in un vano ricavato dietro all’armadio della camera da letto: la stanza dove era posizionato l’armadio è quella della figlia. Tra i destinatari della misura, anche appartenenti alla ‘ndrina Nirta Strangio di Reggio Calabria.
