Due arresti e un inseguimento ad alta tensione sono il bilancio di un’operazione congiunta tra Polizia di Stato e Guardia di Finanza avvenuta nella mattinata di ieri a Napoli. I protagonisti, un 26enne e un 54enne napoletani già noti alle forze dell’ordine, sono stati fermati dopo aver opposto resistenza e aver causato lesioni a Pubblico Ufficiale, oltre a danneggiamento di beni pubblici. L’intervento si è svolto nell’ambito delle attività di controllo intensificate per la sicurezza di cittadini e turisti durante il periodo estivo. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è conclusa con il fermo dei due uomini, che avevano tentato la fuga a bordo di un’auto senza rispettare l’alt imposto dagli agenti.

La dinamica dell’inseguimento: dalla fuga al blocco

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando una pattuglia della Guardia di Finanza, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha notato due uomini a bordo di un’auto in viale Carlo Miranda. Gli agenti hanno intimato l’alt, ma il conducente ha reagito accelerando improvvisamente per sottrarsi al controllo. Da quel momento, è scattato un lungo inseguimento per le strade di Napoli, durante il quale il guidatore ha messo a rischio la sicurezza stradale con manovre pericolose.

Il coordinamento tra le forze dell’ordine

La fuga dei due uomini ha richiesto un rapido coordinamento tra le Sale Operative della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Grazie alla sinergia tra i diversi reparti, una volante del Commissariato San Giovanni-Barra è riuscita a intercettare i fuggitivi in via Principe di Napoli. L’auto dei sospetti ha impattato contro la vettura della Polizia, segnando la fine dell’inseguimento.

La colluttazione e l’arresto

Nonostante l’impatto, i due uomini hanno tentato di opporre resistenza agli agenti, dando vita a una colluttazione. Solo grazie all’intervento delle pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Ponticelli, anch’esse coinvolte nell’inseguimento, è stato possibile bloccare i due prevenuti. Gli agenti hanno dovuto affrontare non poche difficoltà prima di riuscire a immobilizzare e arrestare i sospetti.

Le accuse e i precedenti

I due uomini, rispettivamente di 26 anni e 54 anni, entrambi napoletani, risultano avere precedenti di polizia, anche specifici. Le accuse a loro carico sono gravi: resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, oltre al danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione. Le forze dell’ordine hanno sottolineato come la loro azione sia stata fondamentale per prevenire ulteriori rischi per la sicurezza pubblica, soprattutto in un periodo in cui la città è particolarmente affollata da cittadini e turisti.

Ulteriori accertamenti e sanzioni

Durante le verifiche successive all’arresto, gli operatori hanno scoperto che il 26enne era sprovvisto della patente di guida, poiché non l’aveva mai conseguita. Per questo motivo, oltre alle accuse penali, sono state contestate le relative sanzioni previste dal Codice della Strada. Questo dettaglio ha aggravato ulteriormente la posizione del giovane, già coinvolto in reati contro la pubblica amministrazione.

La sicurezza durante l’estate a Napoli

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio messo in atto dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza di Napoli durante la stagione estiva. La presenza massiccia di cittadini e turisti rende necessario un rafforzamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati. Le autorità hanno ribadito l’importanza della collaborazione tra i diversi corpi di polizia per fronteggiare situazioni di emergenza e assicurare alla giustizia chi si rende responsabile di reati gravi come la resistenza e le lesioni a Pubblico Ufficiale.

Le reazioni delle istituzioni

Le istituzioni locali hanno espresso soddisfazione per l’esito dell’operazione, sottolineando come la tempestività e l’efficacia dell’intervento abbiano evitato conseguenze più gravi. L’episodio dimostra, ancora una volta, la determinazione delle forze dell’ordine nel contrastare ogni forma di illegalità e nel tutelare la sicurezza collettiva. Il Prefetto di Napoli ha elogiato il lavoro svolto dagli agenti, evidenziando l’importanza della collaborazione tra Polizia di Stato e Guardia di Finanza.

IPA