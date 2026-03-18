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Li chiamano barboncini toy. I carabinieri ne hanno trovati 26, in un canile costruito sul solaio di un palazzo di Villaricca, nel Napoletano. Non una struttura improvvisata con qualche palo di legno e una tettoia, ma un complesso in muratura di gabbie recintate dotate in alcuni casi anche di lampade riscaldanti per i cuccioli appena nati. Tutto costruito, dicono gli investigatori, senza autorizzazione anche se l’attività veniva resa pubblica sui social. I cani sarebbero stati messi in vendita tra i 1000 e i 1200 euro. I militari della stazione di Villaricca, con il contributo di personale dell’Asl Napoli 2 di Marano, hanno sequestrato la struttura e denunciato l’allevatore. I cani saranno affidati all’Asl.