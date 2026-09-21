Napoli, maxi blitz contro la camorra a Caivano: trovati 3 milioni di euro in contanti nascosti in un muro
Arrestate 34 persone: facevano parte di un’organizzazione attiva nel traffico di stupefacenti e nelle estorsioni
Oltre tre milioni di euro in contanti sono stati scoperti all’interno dei muri di un appartamento a Caivano, nel Napoletano. Il denaro era nascosto insieme ad alcuni orologi di lusso. La scoperta è avvenuta durante una maxi operazione dei carabinieri contro la camorra. Eseguite 34 misure cautelari tra carcere e domiciliari. Gli arrestati facevano parte di un’organizzazione attiva nel traffico di stupefacenti e nelle estorsioni.