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Napoli, maxi blitz contro la camorra a Caivano: trovati 3 milioni di euro in contanti nascosti in un muro

Arrestate 34 persone: facevano parte di un’organizzazione attiva nel traffico di stupefacenti e nelle estorsioni

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Oltre tre milioni di euro in contanti sono stati scoperti all’interno dei muri di un appartamento a Caivano, nel Napoletano. Il denaro era nascosto insieme ad alcuni orologi di lusso. La scoperta è avvenuta durante una maxi operazione dei carabinieri contro la camorra. Eseguite 34 misure cautelari tra carcere e domiciliari. Gli arrestati facevano parte di un’organizzazione attiva nel traffico di stupefacenti e nelle estorsioni.

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