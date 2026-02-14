Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un minore è stato arrestato e trasferito in istituto penale a seguito di un’operazione antiterrorismo condotta dalla Digos di Napoli. Il giovane è stato accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo e di aver diffuso in rete tutorial e manuali per la fabbricazione di esplosivi, scaricati dal dark web. L’operazione, coordinata dalla Procura presso il tribunale per i minorenni di Napoli, ha portato alla luce un caso di radicalizzazione digitale e proselitismo online.

Le indagini e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Digos di Napoli ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un minore coinvolto in attività connesse al terrorismo internazionale. Il ragazzo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe scaricato dal dark web e successivamente diffuso online tutorial che illustravano tecniche terroristiche, oltre a condividere il proprio giuramento di fedeltà allo Stato islamico.

Il ruolo della Procura e il trasferimento a Nisida

L’operazione è stata coordinata dalla Procura presso il tribunale per i minorenni di Napoli, che ha disposto il trasferimento del giovane presso l’Istituto penale minorile di Nisida. L’accusa principale a suo carico è quella di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo, un reato che prevede pene severe anche per i minori, soprattutto in presenza di attività di proselitismo e addestramento.

La radicalizzazione digitale e il proselitismo

Le indagini, condotte dagli agenti della Digos di Napoli e Caserta con il supporto della Direzione centrale della Polizia di prevenzione, hanno permesso di ricostruire una realtà di radicalizzazione digitale. Il giovane non si sarebbe limitato all’adesione ideologica, ma avrebbe attivamente promosso il proselitismo e l’addestramento, diffondendo materiale multimediale tra i suoi coetanei.

I manuali per la fabbricazione di esplosivi

Dall’analisi dei dispositivi elettronici sequestrati al ragazzo, gli investigatori hanno scoperto la condivisione di manuali per la fabbricazione di esplosivi artigianali. Questi documenti, prodotti ufficialmente dalle agenzie di comunicazione dello Stato islamico, erano stati messi a disposizione di altri utenti attraverso la rete, aumentando il rischio di emulazione e di coinvolgimento di altri giovani nel processo di radicalizzazione.

Le indagini sulla cerchia di amicizie

Gli inquirenti stanno ora approfondendo la posizione dei coetanei che hanno ricevuto il materiale multimediale, per verificare se vi siano altre persone coinvolte nel processo di radicalizzazione. L’obiettivo è quello di individuare eventuali complici o altri soggetti a rischio, al fine di prevenire ulteriori episodi di terrorismo e di garantire la sicurezza pubblica.

IPA