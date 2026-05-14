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È di cinque arresti il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra mobile partenopea, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti soggetti accusati di estorsione, tentata estorsione e rapina, aggravate dalle modalità mafiose. I fatti sono stati ricostruiti grazie a un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli e hanno coinvolto un imprenditore del settore noleggio auto della provincia di Caserta, vittima di un gruppo criminale attivo nell’area di Bagnoli.

Le indagini della Squadra mobile partenopea

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata il risultato di un’attività investigativa approfondita, che ha permesso di ricostruire una complessa vicenda di estorsione ai danni di un imprenditore. Gli investigatori della Squadra mobile, sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, hanno seguito ogni sviluppo della vicenda, riuscendo a identificare i presunti responsabili e a raccogliere elementi fondamentali per l’emissione delle misure cautelari.

Il tentativo di truffa e la colluttazione

L’inchiesta ha preso avvio quando l’imprenditore, titolare di una società di autonoleggio della provincia di Caserta, è stato avvicinato da un esponente del gruppo criminale, il quale avrebbe tentato una truffa utilizzando documenti falsi per noleggiare un’auto di lusso. L’imprenditore, accortosi del tentativo di raggiro, ha reagito prontamente, dando luogo a una colluttazione con il presunto truffatore. Questo episodio ha segnato l’inizio di una serie di pressioni e richieste illecite nei suoi confronti.

Le richieste estorsive e la rapina

Dopo la colluttazione, il clan avrebbe preteso dall’imprenditore il pagamento di 10mila euro in contanti come risarcimento per l’affronto subito. L’imprenditore, temendo ulteriori ritorsioni, avrebbe deciso di cedere a questa prima richiesta. Tuttavia, la vicenda non si è conclusa qui: alcuni degli indagati hanno successivamente avanzato una nuova richiesta, questa volta di 285mila euro, come compensazione per la perdita subita in seguito a un incidente stradale che aveva coinvolto una Lamborghini noleggiata dalla vittima a un cliente. Secondo il gruppo criminale, l’auto sarebbe appartenuta al boss del clan, anche se non esisteva alcuna documentazione che ne attestasse la proprietà.

L’irruzione nell’autonoleggio di Mondragone

Di fronte al rifiuto dell’imprenditore di versare la somma richiesta, alcuni membri del clan hanno fatto irruzione, con il volto coperto da passamontagna, all’interno dell’autonoleggio di Mondragone. Durante l’azione, si sono impossessati dell’auto della moglie del titolare, compiendo così una vera e propria rapina. L’episodio è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza dell’esercizio commerciale e della zona circostante, fornendo agli investigatori elementi decisivi per l’identificazione dei presunti responsabili.

L’identificazione dei responsabili e gli arresti

Grazie all’analisi delle immagini raccolte dai sistemi di videosorveglianza, i poliziotti della Squadra mobile sono riusciti a individuare i presunti autori dell’irruzione e a ricostruire l’intera sequenza degli eventi. L’attività investigativa ha permesso di raccogliere prove sufficienti per l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque persone, accusate a vario titolo di estorsione, tentata estorsione e rapina aggravate dalle modalità mafiose.

Il contesto criminale e le modalità mafiose

L’operazione ha messo in luce l’operatività di un gruppo criminale radicato nell’area di Bagnoli, capace di esercitare pressioni e intimidazioni nei confronti di operatori economici del territorio. Le modalità con cui sono state avanzate le richieste di denaro, così come l’irruzione armata e l’appropriazione dell’auto, sono state ritenute dagli inquirenti tipiche delle organizzazioni mafiose, caratterizzate da un uso sistematico della violenza e della minaccia per ottenere vantaggi economici.

La Direzione distrettuale antimafia di Napoli ha svolto un ruolo centrale nel coordinamento delle indagini, assicurando un’azione sinergica tra le diverse forze dell’ordine impegnate nell’operazione.

IPA