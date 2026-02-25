Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di quattro arresti per associazione mafiosa aggravata il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri a Napoli. L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, è stata eseguita nei confronti di soggetti ritenuti affiliati al clan Contini, accusati di aver gestito illecitamente servizi e attività all’interno dell’ospedale San Giovanni Bosco, sfruttando minacce, corruzione e rapporti collusivi con pubblici ufficiali.

Operazione congiunta di Carabinieri e Guardia di Finanza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’azione delle forze dell’ordine ha portato all’esecuzione di tre provvedimenti di custodia cautelare in carcere, mentre per un quarto indagato le operazioni sono ancora in corso. L’intervento è stato disposto dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nell’ambito di un’indagine che ha coinvolto il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza e il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri.

Le accuse: una lunga lista di reati contestati

I soggetti coinvolti sono ritenuti gravemente indiziati di associazione di tipo mafioso aggravata dal carattere armato, corruzione, falsa testimonianza, false dichiarazioni all’autorità giudiziaria, falsità ideologica in atti pubblici, trasferimento fraudolento di valori, accesso abusivo a sistemi informatici, tentata estorsione, estorsione, usura, riciclaggio e autoriciclaggio. Le indagini, originate dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, hanno permesso di ricostruire una rete di attività illecite che avrebbe visto il clan Contini esercitare un controllo capillare su diversi servizi all’interno dell’ospedale San Giovanni Bosco.

Il controllo illecito dei servizi nell’ospedale San Giovanni Bosco

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il clan avrebbe imposto la propria presenza all’interno della struttura sanitaria, gestendo di fatto i servizi di bar, buvette e distributori automatici di snack e bevande. Queste attività sarebbero state esercitate senza le necessarie autorizzazioni, senza il pagamento dei canoni di locazione dovuti all’ASL e sfruttando abusivamente le utenze dell’ospedale, con un conseguente aggravio economico per l’ente pubblico.

Minacce, estorsioni e rapporti collusivi

La forza intimidatrice del sodalizio criminale si sarebbe manifestata attraverso minacce ed estorsioni ai danni dei dirigenti della struttura sanitaria. Il clan avrebbe inoltre potuto contare su rapporti collusivi con pubblici ufficiali e sull’intestazione fittizia delle attività, elementi che hanno consentito di consolidare e protrarre nel tempo la gestione illecita dei servizi interni all’ospedale.

Favori illeciti e violazione delle procedure sanitarie

Dalle attività investigative è emerso che, tramite un’associazione operante nel settore dei servizi di ambulanza e grazie alla complicità di personale sanitario, parasanitario, addetti alla vigilanza privata e dipendenti di altre ditte, sarebbero stati garantiti favori illeciti ad esponenti del clan e di altre consorterie collegate. Tra questi figurano ricoveri ospedalieri effettuati in violazione delle procedure di accesso, il rilascio di certificazioni mediche false per ottenere scarcerazioni illegittime e il trasporto illegale di salme in ambulanza invece che tramite servizi funebri autorizzati. In alcuni casi, tali favori sarebbero stati ottenuti anche mediante condotte di violenza e minaccia nei confronti del personale coinvolto.

Truffe assicurative e simulazione di sinistri

Gli indagati, avvalendosi della collaborazione di medici e professionisti compiacenti, avrebbero inoltre orchestrato numerose truffe ai danni di compagnie assicurative, simulando sinistri stradali. Le frodi sarebbero state realizzate tramite il reclutamento di falsi testimoni appositamente retribuiti e la redazione di perizie mendaci, con l’obiettivo di ottenere indebiti risarcimenti.

Il ruolo dell’avvocato: consulenze, riciclaggio e rapporti con pubblici ufficiali

Tra i destinatari del provvedimento figura anche un avvocato, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. Secondo gli inquirenti, il professionista avrebbe messo stabilmente le proprie competenze al servizio del sodalizio, veicolando informazioni tra ambienti carcerari e l’esterno, in particolare riguardo alle somme di denaro destinate ai familiari degli affiliati. L’avvocato avrebbe inoltre fornito consulenze per il mantenimento e l’incremento delle ricchezze accumulate dal clan, contribuito alla realizzazione delle truffe assicurative e reinvestito i proventi illeciti nell’acquisto di beni di valore come immobili, autovetture e quadri d’autore. Infine, avrebbe svolto il ruolo di intermediario con pubblici ufficiali infedeli per l’acquisizione di informazioni riservate, consolidando così il rapporto di compenetrazione tra professionisti e organizzazione criminale.

