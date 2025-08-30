Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati fermati dalla Polizia di Stato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale nella mattinata di ieri a Napoli. L’operazione, condotta in Piazza San Francesco di Paola, ha portato all’arresto di un 48enne napoletano e alla denuncia di un 49enne marocchino, entrambi con precedenti di polizia, nell’ambito dei servizi straordinari predisposti dalla Questura per contrastare il traffico di droga in città. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato effettuato dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico durante un controllo del territorio.

L’operazione della Polizia: i fatti in piazza San Francesco di Paola

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, quando una pattuglia impegnata nei servizi di prevenzione ha notato una scena sospetta in Piazza San Francesco di Paola, nel cuore di Napoli. Gli agenti hanno osservato una donna che, con atteggiamento circospetto, si è avvicinata a un uomo. Dopo avergli consegnato una banconota, la donna è stata indirizzata verso un secondo individuo, dal quale ha ricevuto un involucro.

Il tempestivo intervento degli agenti e la colluttazione

Gli operatori della Polizia sono intervenuti immediatamente per interrompere quello che è apparso come un chiaro scambio di sostanze stupefacenti. Nel tentativo di bloccare i sospetti, gli agenti hanno dovuto affrontare una colluttazione con il 48enne napoletano, riuscendo infine a immobilizzarlo. Durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di 6 involucri di crack, confermando i sospetti degli investigatori sulla natura dello scambio appena avvenuto.

La posizione dei fermati: arresto e denuncia

Il 48enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato tratto in arresto con le accuse di detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Il secondo uomo, un 49enne originario del Marocco, anch’egli con precedenti, è stato invece denunciato per concorso nella detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’operazione, il 49enne è stato trovato in possesso di 100 euro in banconote di diverso taglio, ritenute provento dell’attività illecita.

L’acquirente in fuga

Nonostante la rapidità dell’intervento, la donna coinvolta nello scambio è riuscita a dileguarsi, facendo perdere le proprie tracce tra le vie adiacenti la piazza. Gli agenti hanno avviato le ricerche per identificarla e ricostruire l’intera rete di spaccio attiva nella zona.

L’arresto e la denuncia dei due uomini in Piazza San Francesco di Paola rappresentano un ulteriore risultato nell’ambito della lotta al traffico di droga a Napoli. Le indagini proseguono per individuare eventuali complici e ricostruire la rete di spaccio attiva nella zona, mentre la Questura assicura che i controlli straordinari continueranno anche nei prossimi giorni.

