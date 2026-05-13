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È di 29 persone indagate e oltre un milione e 300 mila euro sequestrati il bilancio di un’operazione delle forze dell’ordine che ha smascherato un vasto traffico illecito di dati riservati ottenuti tramite corruzione e accesso abusivo a sistemi informatici. L’organizzazione, attiva in diverse province italiane, avrebbe corrotto pubblici ufficiali per ottenere informazioni sensibili da banche dati strategiche, poi rivendute a privati e aziende.

Le indagini e la scoperta del “mercato nero” dei dati

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dalla Squadra mobile di Napoli e dal Centro operativo per la Sicurezza cibernetica Postale e delle Comunicazioni Campania-Basilicata e Molise, sotto il coordinamento della procura di Napoli. Gli investigatori hanno portato alla luce un vero e proprio “mercato nero” delle informazioni sensibili, dove dati riservati venivano sottratti illegalmente e messi in vendita.

Come agiva l’organizzazione criminale

L’indagine ha coinvolto le province di Napoli, Ferrara, Bolzano, Roma e Belluno, rivelando l’esistenza di una rete ramificata capace di violare i database strategici dello Stato. L’organizzazione si avvaleva della corruzione di membri delle Forze dell’ordine e funzionari pubblici, i quali ricevevano compensi fissi per ogni interrogazione illecita: 25 euro per ogni controllo nella banca dati Sdi e tra 6 euro e 11 euro per l’accesso ai dati previdenziali e ai cedolini dell’Inps.

Il ruolo degli intermediari e la vendita dei dati

Al centro della rete si trovavano imprenditori attivi nel settore delle investigazioni private e del recupero crediti, che fungevano da intermediari tra i pubblici ufficiali corrotti e le aziende o agenzie interessate all’acquisto dei dati. Le informazioni sottratte – tra cui precedenti penali, situazioni fiscali, redditi e conti bancari – venivano confezionate in veri e propri pacchetti e poi rivendute secondo un tariffario prestabilito.

Le accuse e le misure cautelari

Le forze dell’ordine hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 29 persone, accusate a vario titolo di associazione per delinquere, accesso abusivo a sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio. Nel dettaglio, 4 persone sono state condotte in carcere, 6 agli arresti domiciliari e 19 sottoposte all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le vittime e i dati sottratti

Tra le vittime degli accessi abusivi non figurano soltanto cittadini ignari, ma anche personaggi noti del mondo dello spettacolo, della finanza e dell’imprenditoria, oltre a diverse società per azioni. I profili riservati di queste persone e aziende sono stati violati per scopi che restano ancora oggetto di indagine da parte degli inquirenti.

Perquisizioni, sequestri e valore del traffico illecito

Le perquisizioni effettuate nelle sedi delle agenzie coinvolte hanno consentito di recuperare numerosi dispositivi informatici. Gli investigatori puntano ora a estrapolare da questi strumenti la reale entità del traffico di dati sensibili a livello nazionale. Contestualmente, sono stati effettuati sequestri per un valore complessivo di circa un milione e 300 mila euro.

IPA