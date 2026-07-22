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È di 31 soggetti indagati e 21 milioni di euro sequestrati il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza che ha colpito un vasto sistema di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti nel settore del commercio di materiali ferrosi. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, è stato eseguito in diverse regioni italiane e si inserisce in un’indagine avviata dalla Procura della Repubblica per contrastare un articolato meccanismo di riciclaggio e evasione fiscale attraverso società di comodo.

Le indagini e la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso il via sul finire del 2024 dopo l’analisi di alcune operazioni finanziarie sospette rilevate sul conto corrente di un acconciatore napoletano. Da questi primi accertamenti, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ha sviluppato un’indagine che ha portato a scoprire un sistema di underground banking (banca clandestina) basato sull’erogazione di contante in cambio di bonifici, attraverso l’utilizzo di società “schermo” formalmente attive nel commercio di materiale ferroso.

Il meccanismo illecito scoperto

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il sistema si articolava in diverse fasi. Alcune società “cartiere” emettevano fatture per operazioni inesistenti nei confronti di altre società operanti nel settore dei materiali ferrosi. Queste ultime pagavano le fatture tramite bonifici bancari. Una volta ricevuti i fondi, le società cartiere trasferivano le somme su conti correnti esteri. Infine, le società utilizzatrici delle fatture false ricevevano indietro, al netto di una commissione, il denaro bonificato sotto forma di contanti. Questo stratagemma permetteva di reintrodurre denaro contante nei circuiti finanziari in modo apparentemente lecito e di trasferirlo all’estero, assicurando alle società indebiti vantaggi fiscali e la disponibilità di liquidità non tracciata.

Le cifre dell’operazione

Il provvedimento di sequestro preventivo, disposto dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, ha riguardato 16 società e i rispettivi rappresentanti legali, per un totale di 21 milioni di euro. Le indagini hanno permesso di accertare che sono stati trasferiti all’estero circa 134 milioni di euro, indirizzati verso conti correnti localizzati in diversi Paesi: 51 milioni di euro in Germania, 39 milioni di euro in Irlanda, 20 milioni di euro in Cina, 6 milioni di euro in Danimarca e 18 milioni di euro complessivi tra Spagna, Lussemburgo, Bulgaria, Belgio e Paesi Bassi.

Le società coinvolte e la distribuzione geografica

Gli operatori economici coinvolti nell’indagine, tutti attivi nel commercio di materiali ferrosi, sono localizzati principalmente in Campania (10 società), Lombardia (3) ed Emilia Romagna (3). Queste società avrebbero alimentato un flusso di fatture false per oltre 100 milioni di euro. La falsità delle fatture è stata confermata dalla presenza di indicatori di rischio come l’assenza di una reale sede operativa, la mancanza di mezzi e dipendenti, l’incoerenza tra l’attività dichiarata e le operazioni fatturate, la breve durata della “vita operativa” e la concentrazione dei rapporti con un numero ristretto di controparti.

Le modalità operative e i soggetti indagati

L’odierno provvedimento di sequestro è stato eseguito dai militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, con il supporto dei finanzieri dei Comandi Provinciali di Napoli, Salerno, Caserta, Brescia, Ferrara, Benevento, Monza e Forlì-Cesena. Complessivamente, sono 31 soggetti indagati a vario titolo per i reati di emissione ed utilizzo di fatture false. Le indagini hanno previsto accertamenti economico-patrimoniali, indagini tecniche e finanziarie, perquisizioni e verifiche ad alto contenuto specialistico, tutte delegate al Nucleo Speciale Polizia Valutaria.

IPA