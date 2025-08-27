Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermati due uomini di origine napoletana per tentato furto in abitazione: è questo il bilancio dell’operazione condotta nella mattinata di oggi dalla Polizia di Stato a Napoli. I due, rispettivamente di 46 anni e 48 anni, sono stati sorpresi mentre cercavano di introdursi in un edificio in via Sant’Arcangelo a Baiano. L’intervento è stato reso possibile grazie alla prontezza di due agenti del Commissariato Decumani, liberi dal servizio, che hanno notato i sospetti e sono riusciti a bloccarli con l’aiuto di una volante. Gli arrestati, già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici, sono stati trovati in possesso di diversi strumenti atti allo scasso.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata odierna in una zona centrale di Napoli. Gli agenti del Commissariato Decumani, pur non essendo in servizio, hanno notato due individui che si aggiravano con fare sospetto davanti a uno stabile di via Sant’Arcangelo a Baiano. La loro attenzione è stata attirata dal comportamento dei due uomini, che sembravano intenti a forzare l’ingresso dell’edificio.

L’intervento degli agenti fuori servizio

I poliziotti, dopo aver osservato i movimenti dei sospetti, hanno deciso di intervenire. Uno dei due uomini stava cercando di creare un varco nella grata metallica del portoncino d’ingresso utilizzando una tronchese, mentre il complice faceva da palo. Gli agenti si sono qualificati e hanno immediatamente bloccato i due, impedendo che il reato venisse portato a termine. L’operazione si è svolta in pochi minuti, grazie anche al tempestivo arrivo di una volante del Commissariato Decumani, che ha fornito supporto ai colleghi fuori servizio.

Gli strumenti sequestrati

Durante le fasi del controllo, i due uomini sono stati trovati in possesso di diversi arnesi atti allo scasso. Tra gli oggetti sequestrati figurano una tronchese, un cacciavite, una mazzola, una lima, una punta in ferro e un coltello. Questi strumenti, secondo quanto riferito dalla Polizia, erano chiaramente destinati a essere utilizzati per compiere furti in abitazione. Il possesso di tali oggetti ha aggravato la posizione dei due fermati, già gravati da precedenti specifici per reati analoghi.

L’arresto e le accuse

Al termine dell’operazione, i due uomini sono stati dichiarati in stato di arresto con l’accusa di tentato furto in abitazione. Il personale operante ha provveduto a condurli presso gli uffici del Commissariato per le procedure di rito. Gli arrestati, entrambi napoletani, dovranno ora rispondere davanti all’autorità giudiziaria delle accuse a loro carico. La Polizia ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra agenti in servizio e fuori servizio, che ha permesso di sventare un reato e assicurare alla giustizia i responsabili.

I precedenti dei fermati

Dai primi accertamenti è emerso che i due uomini arrestati hanno alle spalle numerosi precedenti di polizia, anche specifici per furto in abitazione. La loro presenza in via Sant’Arcangelo a Baiano, armati di arnesi da scasso, lascia ipotizzare che non si trattasse di un episodio isolato. Le indagini proseguiranno per verificare eventuali collegamenti con altri episodi di reati simili avvenuti nella zona di Napoli.

Le autorità hanno fatto sapere che le indagini proseguiranno per chiarire se i due arrestati siano responsabili di altri episodi di furto avvenuti recentemente a Napoli. Gli inquirenti stanno analizzando eventuali collegamenti con altre denunce presentate nelle ultime settimane. La Polizia invita i cittadini a segnalare qualsiasi movimento sospetto e a collaborare attivamente per prevenire nuovi episodi di reati contro il patrimonio.

IPA