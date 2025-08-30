Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti è stato eseguito ieri pomeriggio a Napoli. Un uomo di origine algerina, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dalla Polizia di Stato durante un servizio di controllo straordinario predisposto per contrastare il traffico di droga e la detenzione abusiva di armi. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, che hanno sorpreso il sospettato mentre cedeva della droga a un acquirente in via Carriera Grande.

Controlli straordinari per la sicurezza

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Questura di Napoli ha intensificato i servizi di prevenzione e repressione dei reati legati alla detenzione illecita di armi e al traffico di sostanze stupefacenti. Questi controlli straordinari sono stati programmati per rispondere all’aumento dei fenomeni criminali che minacciano la sicurezza pubblica, soprattutto nelle zone più sensibili della città.

L’arresto in flagranza di reato

Nel corso del pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno notato, durante il pattugliamento di via Carriera Grande, un uomo che, in cambio di una banconota, consegnava un oggetto a un’altra persona. Insospettiti dalla scena, i poliziotti sono intervenuti prontamente per interrompere l’attività illecita. Dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccare il sospettato, non senza difficoltà, a causa della sua resistenza.

La perquisizione e il sequestro della droga

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato addosso all’uomo 9 involucri di hashish, per un peso complessivo di circa 24 grammi. Oltre alla droga, sono stati rinvenuti anche 30 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’acquirente, anch’egli fermato dagli agenti, è stato trovato in possesso dell’involucro appena acquistato e sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.

Il profilo dell’arrestato

L’uomo arrestato è un 57enne di nazionalità algerina, irregolare sul territorio nazionale e già gravato da precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale. La sua presenza in zona era già stata segnalata in passato, e il suo arresto rappresenta un importante risultato nell’ambito delle attività di contrasto alla criminalità organizzata e diffusa.

La Questura di Napoli ha annunciato che i servizi straordinari di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle aree più a rischio. L’obiettivo è quello di ridurre ulteriormente i fenomeni di spaccio e di detenzione abusiva di armi, restituendo ai cittadini la tranquillità e la sicurezza che meritano.

IPA