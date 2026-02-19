Napoli, spia l'ex compagna con un drone ma il velivolo si schianta: 28enne arrestato (video)
Un 28enne arrestato a Napoli dopo aver usato un drone per spiare la sua ex, ma il piano fallisce.
Ha fatto decollare un drone per spiare la sua ex compagna, provando a posizionarlo davanti al suo balcone. Ma qualcosa, però, è andato storto. E così il velivolo si è schiantato dritto contro la finestra della donna. Il 28enne è fuggito mentre la vittima stava già chiamando il 112. È accaduto alla periferia di Napoli, a San Giovanni a Teduccio. I carabinieri hanno sequestrato il drone e visionato le immagini registrate. In primo piano, registrato in Hd, il 28enne, inquadrato dalla stessa telecamera mentre sistemava gli ultimi dettagli prima del decollo sfortunato. Raggiunto a casa, è stato arrestato in flagranza differita per atti persecutori. È ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.