Furto con aggressione e arresto nel pomeriggio di ieri a Napoli. Un uomo di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dagli agenti dopo aver tentato di sottrarre della merce da un supermercato in via Arenaccia. L’episodio si è verificato quando il sospettato, sorpreso dal personale di sicurezza, ha reagito spingendo a terra un addetto per garantirsi la fuga.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio di ieri, quando una segnalazione ha raggiunto la Sala Operativa del Commissariato Vicaria-Mercato. Gli agenti, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono stati allertati da una nota che riferiva di un furto in corso presso un’attività commerciale situata in via Arenaccia.

L’intervento tempestivo degli agenti

Giunti rapidamente sul luogo indicato, i poliziotti hanno individuato un uomo che stava uscendo con passo veloce dal supermercato. Nel frattempo, alcuni dipendenti dell’esercizio commerciale gridavano che il soggetto aveva appena asportato della merce. Gli operatori hanno quindi bloccato il sospettato, trovandolo in possesso di diversi generi alimentari che aveva cercato di sottrarre.

La dinamica dei fatti

Dagli accertamenti svolti subito dopo l’arresto, è emerso che il 52enne aveva sottratto la merce dagli scaffali del supermercato. Tuttavia, il suo tentativo di furto è stato scoperto da un addetto al servizio antitaccheggio. Nel tentativo di fuggire, l’uomo ha spinto a terra il dipendente, configurando così il reato di rapina impropria. Questo comportamento ha aggravato la sua posizione, portando all’immediato arresto da parte delle forze dell’ordine.

L’arresto e la restituzione della refurtiva

Il personale della Polizia di Stato ha proceduto all’arresto dell’indagato, che risulta avere precedenti di polizia, anche per reati simili. La refurtiva, composta da generi alimentari, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario dell’attività commerciale. L’episodio si è concluso senza ulteriori conseguenze per il dipendente aggredito, che ha ricevuto assistenza sul posto.

IPA