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È di dieci soggetti raggiunti da misure cautelari il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri tra Tivoli e Napoli, con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e all’estorsione aggravata. L’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Tivoli su richiesta della locale Procura, è stata eseguita nella prima mattinata odierna.

Le indagini e la scoperta dell’organizzazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa ha preso avvio dopo l’arresto di una 27enne e di un 59enne per truffa a Guidonia Montecelio nel giugno 2022. In quell’occasione, i militari avevano sequestrato telefoni cellulari e SIM card, elementi che si sono rivelati fondamentali per ricostruire la rete criminale.

Gli approfondimenti investigativi, coordinati dalla Procura di Tivoli, hanno permesso di individuare un’organizzazione criminale specializzata in truffe ai danni di anziani, con base operativa a Napoli e attiva su tutto il territorio nazionale. I vertici del gruppo, promotori e organizzatori delle attività illecite, si avvalevano di numerosi complici incaricati di eseguire materialmente i colpi.

Il modus operandi: truffe e minacce agli anziani

L’organizzazione aveva messo a punto un sistema ben rodato: dopo aver selezionato con attenzione le vittime, tutte persone vulnerabili e spesso sole in casa, i membri del gruppo le contattavano telefonicamente fingendosi Carabinieri o dipendenti postali. Veniva raccontato che un familiare stretto – generalmente un figlio o un nipote – fosse coinvolto in gravi vicende giudiziarie, come un arresto a seguito di un presunto incidente stradale. Per “risolvere” la situazione, veniva richiesto il pagamento immediato di una “cauzione”, in denaro o oggetti preziosi, da consegnare a un incaricato che si sarebbe presentato poco dopo presso l’abitazione.

Controllo e spregiudicatezza: la centrale telefonica di Napoli

La sede operativa dell’organizzazione, individuata nel centro storico di Napoli, fungeva da centrale telefonica per le chiamate alle vittime e il coordinamento degli esecutori. I capi esercitavano un controllo rigoroso sugli affiliati, che dovevano documentare con video la riuscita delle truffe e l’entità del bottino. In più occasioni, i gestori della centrale non esitavano a minacciare le vittime, prospettando gravi conseguenze giudiziarie per loro o per i familiari, sfruttando lo stato di paura e vulnerabilità degli anziani.

Il blitz e i sequestri

Durante la perquisizione della centrale, i Carabinieri hanno sorpreso i malviventi in piena attività, riuscendo a identificare i vertici dell’organizzazione, interrompere decine di tentativi di truffa in corso e sequestrare numerosi telefoni cellulari, elenchi telefonici e appunti riconducibili alla rete criminale. Alcuni di questi documenti sono stati trovati parzialmente bruciati, nel vano tentativo di distruggere le prove dei reati.

Numeri e portata dell’attività criminale

Nel complesso, sono state censite e contestate agli indagati 116 truffe consumate tra febbraio 2022 e marzo 2023 in molteplici regioni italiane, per un valore complessivo superiore a 500.000 euro. L’operazione ha permesso di smantellare una delle più attive organizzazioni dedite alle truffe agli anziani, restituendo sicurezza a numerosi cittadini e lanciando un segnale forte contro questo tipo di reati.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Tivoli, proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire l’intera rete di complici coinvolti nelle truffe e nelle estorsioni ai danni degli anziani.