Sette persone sono state arrestate con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni di anziani, in un’operazione che ha coinvolto diverse province italiane. Gli indagati, di età compresa tra i 25 e i 58 anni, sono stati fermati dalla Squadra mobile di Napoli dopo un’indagine che ha ricostruito nove episodi di truffa avvenuti a partire dal dicembre 2024. Le vittime, tutte tra i 75 e gli 89 anni, sono state raggirate con la tecnica del finto incidente stradale causato da un familiare, per un bottino complessivo di circa 200mila euro. L’operazione ha portato anche all’arresto di due uomini a Como per un episodio analogo.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta ha permesso di individuare un gruppo criminale ben organizzato, responsabile di nove truffe in danno di anziani tra le province di Alessandria, Verbania, Pistoia, Lucca, Pesaro Urbino, Ancona e Lecce. Gli episodi sono stati commessi a partire dal dicembre 2024 e hanno fruttato al gruppo circa 200mila euro tra denaro e gioielli sottratti alle vittime.

Il modus operandi dei truffatori

Gli arrestati hanno messo in atto un collaudato stratagemma: contattavano telefonicamente le vittime, tutte persone anziane, presentandosi come “maresciallo” delle forze dell’ordine. Raccontavano di un grave incidente stradale provocato da un familiare della vittima, alla guida di un’auto senza assicurazione, in cui sarebbe rimasta ferita una persona. La richiesta di denaro veniva presentata come unica soluzione per risarcire il danno e scongiurare l’arresto del parente coinvolto.

Pressioni psicologiche e tecniche di persuasione

Per rendere la truffa ancora più convincente, i malviventi aggiungevano dettagli drammatici: a volte sostenevano che nell’incidente fosse rimasto coinvolto un bambino trasportato d’urgenza in ospedale, oppure una donna in gravidanza in pericolo di vita. Questi particolari servivano ad aumentare la pressione psicologica sulle vittime, spingendole a consegnare tutto il denaro disponibile o i propri gioielli agli emissari del gruppo.

Il controllo totale sulle vittime

Durante il raggiro, i truffatori non si limitavano a una sola telefonata. Mettevano in atto un vero e proprio “bombardamento telefonico”, con chiamate che potevano durare anche oltre un’ora. Questo permetteva loro di mantenere il controllo sulla vittima, impedendole di contattare amici o parenti e di allertare le forze dell’ordine, anche dopo che il denaro o i preziosi erano già stati ritirati.

Le misure cautelari per altri indagati

Oltre ai sette arresti, per altre quattro persone indiziate di aver partecipato a singole truffe è stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di Napoli e la presentazione quotidiana al Commissariato di competenza. Queste misure sono state adottate per limitare la possibilità di reiterazione del reato e garantire il controllo sugli indagati.

Un caso analogo a Como

A Como, la Squadra mobile ha arrestato due uomini responsabili di aver raggirato un’anziana di 75 anni con la tecnica del finto carabiniere. Anche in questo caso, i malviventi hanno raccontato alla vittima di un sinistro che avrebbe coinvolto un suo parente, convincendola a consegnare denaro e gioielli per “sistemare” la situazione. Gli agenti hanno recuperato un tesserino falso da carabiniere, contanti per circa 8.500 euro e gioielli in oro appena sottratti alla donna.

