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È di 16 soggetti colpiti da misure cautelari e di quasi 1 milione di euro sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Napoli contro un’associazione per delinquere dedita a frode informatica e accesso abusivo a sistemi informatici, aggravati da finalità mafiose. L’azione è stata eseguita nelle prime ore del 16 marzo 2026, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia.

Operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata avviata su delega del Procuratore della Repubblica Distrettuale di Napoli. I militari del Nucleo Investigativo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e al divieto di dimora in Campania, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia.

Le indagini: dal 2022 al 2024 per smascherare la rete criminale

Le indagini, sviluppate tra il 2022 e il 2024, hanno permesso di documentare l’operatività di un’associazione per delinquere riconducibile al clan Mazzarella, attivo nel capoluogo campano e nella sua provincia. Il gruppo, secondo gli inquirenti, era specializzato nella commissione di truffe informatiche, con un modus operandi sofisticato e ramificato anche oltre i confini nazionali.

Il modus operandi: phishing, vishing e caller ID spoofing

Gli investigatori hanno ricostruito come il sodalizio criminale agisse sia in Italia che, in alcuni casi, in territorio iberico. Le vittime venivano raggirate attraverso tecniche di phishing (e-mail contraffatte) e vishing (telefonate fraudolente), sfruttando il cosiddetto caller ID spoofing, ovvero la modifica del numero del chiamante per farlo apparire come quello di un istituto di credito. In questo modo, le persone truffate erano indotte a credere di parlare con operatori bancari e fornivano dati sensibili, spesso cliccando su link che conducevano a siti “clone“.

Falsi operatori antifrode e polizia postale per carpire dati e denaro

Il gruppo criminale, secondo quanto accertato, si presentava alle vittime come operatori antifrode, agenti della polizia postale o militari dell’Arma dei Carabinieri. Con questa copertura, convincevano le persone a effettuare bonifici sui loro conti, con la scusa di evitare presunte operazioni illecite sui conti correnti delle stesse vittime.

Sequestro di quasi 1 milione di euro

Contestualmente all’esecuzione delle misure cautelari, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro preventivo di quasi 1 milione di euro, ritenuto provento delle attività illecite. Il provvedimento rappresenta una misura cautelare disposta in fase di indagini preliminari, e i destinatari sono da considerarsi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.

Il ruolo del clan Mazzarella e le finalità mafiose

Tra i destinatari delle misure figurano, secondo gli inquirenti, i capi promotori dell’associazione e alcuni elementi di spicco della consorteria camorristica Mazzarella. Le accuse di associazione per delinquere, frode informatica e accesso abusivo a sistemi informatici sono aggravate dalla finalità mafiosa, a conferma della pericolosità e della struttura organizzata del sodalizio.

IPA