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Un 57enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per truffa dopo aver raggirato un acquirente nella compravendita di un mini-escavatore online. L’indagine è stata avviata a seguito della denuncia della vittima, che aveva versato un acconto senza ricevere il mezzo acquistato.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio nella giornata di ieri, quando gli agenti hanno raccolto la denuncia di un cittadino che sospettava di essere stato vittima di truffa nell’acquisto di un mini-escavatore tramite una piattaforma di e-commerce.

La dinamica della truffa

L’acquirente, ignaro del raggiro, aveva individuato il mini-escavatore su un sito specializzato e aveva contattato il venditore, che si era dimostrato molto disponibile e preciso nelle informazioni fornite. Dopo aver verificato che le caratteristiche del mezzo corrispondevano alle proprie esigenze, la vittima aveva deciso di procedere con l’acquisto, versando un acconto di circa 1400 euro su un totale di 4800 euro.

La denuncia e l’avvio delle indagini

Trascorso il tempo previsto per la consegna e non ricevendo più alcuna comunicazione dal venditore, l’acquirente si è rivolto alla Polizia di Stato. Gli agenti della Squadra Mobile hanno avviato un’attenta attività investigativa, riuscendo a ricostruire un quadro indiziario solido nei confronti del presunto responsabile, un uomo di 57 anni originario di Napoli, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici.

L’identificazione del responsabile

Le indagini hanno permesso di individuare il presunto autore della truffa, che aveva già avuto a che fare con la giustizia per reati analoghi. La sua posizione è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria, che ora dovrà valutare la fondatezza delle accuse mosse nei suoi confronti.

IPA