Napolitano Store chiuso dalla GdF, il tiktoker avrebbe emesso fatture false anche dopo il sequestro preventivo

La Guardia di Finanza ha chiuso i negozi Napolitano Store a Casalnuovo e Napoli, di proprietà di un tiktoker molto attivo sui social network. Secondo i finanzieri, la società di Casalnuovo che commercia in elettrodomestici e telefoni cellulari, di cui è stato posto sotto sequestro l’intero compendio aziendale, avrebbe continuato a emettere fatture false anche dopo il maxi sequestro da 5,7 milioni di euro di cui era stata destinataria lo scorso 17 settembre.

L’operazione della Guardia di Finanza su Napolitano Store

Come riportato dall’agenzia ANSA, la Guardia di Finanza di Napoli ha posto sotto sequestro l’intero compendio aziendale di una società di Casalnuovo che si occupa del commercio di elettrodomestici e telefoni cellulari, che lo scorso 17 settembre era già stata destinataria di un maxi sequestro da 5,7 milioni di euro (tra cui uno yacht da 16,5 metri) confermato dal Tribunale del Riesame.

In esecuzione di un decreto emesso dal gip su richiesta della Procura di Nola, i finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria di Napoli hanno posto i sigilli ai negozi Napolitano Store di Casalnuovo e Napoli. Il proprietario dei negozi è un tiktoker attivissimo sui social network, con decine e decine di post al giorno.

Le indagini della Guardia di Finanza

Secondo i finanzieri, come riportato ancora da ANSA, la società di Casalnuovo avrebbe continuato a perpetrare le condotte che portarono al maxi sequestro di settembre.

Nello specifico, si tratta di frode all’Iva tramite fatture per operazioni inesistenti, senza applicazione dell’imposta, emesse nei confronti di società “cartiere” prive di dipendenti e di reale operatività e sistematicamente inadempienti agli obblighi tributari.

In base agli accertamenti eseguiti all’epoca era emerso che, attraverso le false fatture e l’evasione dell’Iva, la società riusciva a vendere “in nero” telefoni cellulari di ultima generazione a prezzi molto più bassi rispetto a quelli di mercato. I clienti, però, dovevano necessariamente pagare in contanti.

A loro veniva consegnata una “bolletta” priva di validità fiscale (molto simile a uno scontrino normale), elaborata con un software gestionale, in cui era indicato il codice IMEI del telefonino venduto, così da giustificare l’uscita dal magazzino dei prodotti, monitorare il volume di vendite al pubblico e assicurare alla clientela la possibilità eventuale di sostituire i dispositivi.

La società, che pubblicizzava quotidianamente la propria attività sui social, avrebbe fatto registrare nel corso degli anni un’anomala crescita del fatturato, passato dai 2,2 milioni di euro nel 2017 ai 20,8 milioni di euro nel 2023.

Chi c’è dietro ai negozi Napolitano Store

Angelo Napolitano, noto anche come Napolitano Store, era presente nel controverso video girato l’8 agosto del 2025 all’interno del Consiglio regionale della Campania, assieme alla tiktoker Rita De Crescenzo.

Il filmato, diffuso su TikTok, mostrava i due cantare l’inno nazionale e sventolare il Tricolore nell’ufficio dell’allora consigliere regionale Pasquale Di Fenza, esponente (all’epoca) di Azione. Il video presentava la scritta “Popolo ci sei? Work in progress”.

Azione aveva preso immediatamente le distanze in una nota ufficiale. Carlo Calenda ha poi annunciato l’espulsione di Di Fenza dal partito.

Il commento di Angelo Napolitano

In una storia pubblicata su Facebook Angelo Napolitano ha commentato i recenti sviluppi: “Signori, supereremo anche questa. Abbiamo avuto una chiusura di 15 giorni ma restiamo a vostra completa disposizione per acquisti o altro a Cardito di Napoli, o al Cis di Nola, oppure sempre a Casalnuovo, in un’altra sede che domani sarà operativa. Dobbiamo aspettare 15 giorni. Supereremo anche questa”.