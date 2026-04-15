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Eseguiti due arresti dai Carabinieri che hanno portato alla luce una vicenda di rapina ai danni di un pensionato a Venaria Reale. Un uomo di 68 anni è stato narcotizzato e derubato da una donna conosciuta su un sito di incontri, con la complicità del suo compagno. L’episodio si è verificato la sera del 6 febbraio scorso, quando la vittima ha accolto in casa la donna, presentatasi come chef professionista.

Le indagini partite da una cena sospetta

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda ha avuto inizio quando il figlio dell’anziano, preoccupato per l’assenza di notizie dal padre, ha dato l’allarme. I sanitari, intervenuti nell’abitazione, hanno trovato l’uomo privo di sensi nella camera da letto, evidentemente narcotizzato. I Carabinieri, allertati immediatamente, hanno riscontrato che il pensionato era stato vittima di una rapina da parte di una donna conosciuta online. Il bottino comprendeva un orologio, 10.000 euro in contanti, documenti e carte di credito.

Il ruolo della “chef” e la scoperta delle benzodiazepine

Gli investigatori hanno ricostruito le ore precedenti all’appuntamento, individuando un dettaglio cruciale: una pentola di spaghetti lasciata sul tavolo della cucina. Le analisi hanno rivelato la presenza di benzodiazepine, lo stesso principio attivo riscontrato nel sangue della vittima. Questo elemento, insieme al fatto che la donna si fosse presentata come una chef di alto livello, ha permesso di delineare il modus operandi della sospettata: narcotizzare la vittima attraverso il cibo preparato durante la cena.

Complicità e premeditazione: il coinvolgimento del compagno

Le indagini si sono ulteriormente sviluppate grazie alla raccolta delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e al tracciamento dei pagamenti effettuati in vari esercizi pubblici. Questi elementi hanno consentito di accertare la complicità del compagno della donna nell’organizzazione e nell’esecuzione della rapina. L’uomo si sarebbe occupato di reperire i farmaci psicotropi utilizzati per narcotizzare la vittima.

La falsa invalidità e la fuga ripresa dalle telecamere

Un altro aspetto emerso dalle indagini riguarda la falsa dichiarazione di invalidità avanzata dalla donna. Quest’ultima aveva sostenuto di essere affetta da una grave malattia che la costringeva su una sedia a rotelle, presentando anche un’istanza di riconoscimento ufficiale di invalidità permanente. Tuttavia, le telecamere di videosorveglianza hanno smentito la sua versione, riprendendola mentre fuggiva a piedi con la refurtiva.

Le perquisizioni e il materiale sequestrato

Le successive perquisizioni domiciliari hanno rafforzato il quadro accusatorio nei confronti della coppia. I Carabinieri del Nucleo Operativo di Venaria hanno rinvenuto oltre 8.000 euro in contanti, farmaci psicotropi, i beni sottratti all’anziano e telefoni fittizi intestati a un prestanome, utilizzati per eludere i controlli. Un elemento chiave è stato il ritrovamento di un manoscritto contenente un elenco dettagliato di potenziali bersagli, a conferma della premeditazione delle azioni della coppia.

L’arresto e le indagini in corso

La misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura di Ivrea, è stata eseguita nei giorni scorsi nell’alessandrino, dove risiedeva la coppia: lei di 49 anni e lui di 63 anni. Resta aperta l’ipotesi che i due abbiano colpito altre vittime con lo stesso modus operandi.

IPA