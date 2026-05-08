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È stato arrestato a Londra un uomo ricercato da oltre un anno per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, ha visto la collaborazione tra la Squadra mobile capitolina, il Servizio centrale operativo e il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

Un’indagine internazionale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il fermo è avvenuto lo scorso 22 aprile a Londra, dove il latitante si era nascosto sotto falso nome nel quartiere di Battersea. L’uomo era destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale di Roma nel novembre 2024, per gravi accuse legate al narcotraffico.

L’arresto è il risultato di una complessa attività investigativa, iniziata nell’ottobre 2019 e condotta su più fronti. La Squadra mobile di Roma, insieme al Servizio centrale operativo e al Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, ha lavorato sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia per ricostruire i movimenti e le attività dell’uomo, che risultava irreperibile da oltre un anno.

Nel dicembre 2024, nei suoi confronti era stato emesso un mandato d’arresto europeo. Dopo 8 mesi di latitanza, l’uomo era stato dichiarato ufficialmente latitante. Il 2 aprile scorso, per lo stesso reato, era stato condannato in primo grado a 11 anni di reclusione.

Il ruolo nell’organizzazione criminale

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il soggetto arrestato avrebbe avuto un ruolo di vertice nell’organizzazione criminale, agendo come promotore, organizzatore e finanziatore, insieme al fratello. L’associazione per delinquere era finalizzata al traffico di stupefacenti su larga scala, con una struttura imprenditoriale ben definita.

Il latitante acquistava regolarmente droga – tra hashish, marijuana e cocaina – destinata al mercato al dettaglio. Gestiva direttamente o tramite intermediari le fasi di lavorazione, dal taglio al confezionamento in dosi, e si occupava anche del reclutamento di persone da impiegare nelle piazze di spaccio come pusher o vedette, retribuite in denaro o con dosi gratuite.

Le modalità operative e i territori coinvolti

L’organizzazione aveva radicato i propri canali di fornitura in diverse zone, principalmente a Tivoli e nella Capitale. La filiera illecita era strutturata per garantire la continuità dell’attività di spaccio. I due fratelli, pur sottoposti a detenzione domiciliare, gestivano l’associazione in modo diretto, occupandosi anche del recupero dei crediti maturati nei confronti degli acquirenti, spesso con metodi violenti ed estorsivi.

Tra febbraio e marzo 2019, secondo le ricostruzioni, l’organizzazione avrebbe effettuato circa 2.000 cessioni di cocaina, dimostrando una capacità operativa notevole e una presenza capillare sul territorio.

L’arresto a Londra e la collaborazione internazionale

Le attività investigative hanno permesso di localizzare il latitante a Londra, dove si era rifugiato sotto falsa identità. Grazie alla collaborazione con la National Crime Agency (NCA) – Extradition Unit e agli investigatori italiani, è stato possibile procedere all’arresto nel quartiere di Battersea. Il mandato di arresto è stato emesso ai sensi del Trade and Cooperation Agreement (Ta.Ca.), che regola la cooperazione giudiziaria tra Italia e Regno Unito.

La cattura rappresenta un importante risultato nella lotta al traffico di droga internazionale e testimonia l’efficacia della cooperazione tra le forze di polizia dei due Paesi.