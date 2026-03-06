Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Confiscati beni per 5 milioni di euro a due membri di un’organizzazione criminale romana specializzata nel narcotraffico di stupefacenti: è questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia nella Capitale e nei comuni del litorale laziale. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Roma, è stato eseguito nei confronti di due persone già sottoposte a misure cautelari nel 2024, ritenute capi promotori del sodalizio criminale. La confisca ha riguardato attività commerciali, appartamenti, auto di grossa cilindrata e conti correnti, mentre per i due indagati sono state disposte anche la sorveglianza speciale e l’obbligo di soggiorno.

Operazione della Polizia: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la divisione anticrimine della Questura di Roma ha portato a termine una complessa indagine patrimoniale che ha condotto alla confisca di beni per un valore complessivo di 5 milioni di euro. L’attività investigativa, proposta dal Questore e dal procuratore della capitale, ha permesso di colpire il patrimonio accumulato da due soggetti già noti alle forze dell’ordine per il loro ruolo di vertice in un’organizzazione dedita al narcotraffico.

I dettagli della confisca: beni e misure cautelari

Il decreto di confisca di primo grado, emesso dal Tribunale di Roma, ha riguardato una vasta gamma di beni: attività commerciali, immobili, veicoli di lusso e conti correnti. Questi beni erano già stati oggetto di sequestro da parte della Squadra mobile capitolina nel corso di un’operazione condotta nel 2024, quando ai due indagati era stata notificata anche un’ordinanza di custodia cautelare. La confisca rappresenta ora un ulteriore passo nella strategia di contrasto alle attività illecite legate al narcotraffico.

Il ruolo dei due indagati e la pericolosità sociale

I destinatari del provvedimento sono stati individuati come capi promotori dell’organizzazione criminale, la cui base operativa era situata nel quartiere di Torrino-Mezzocammino. L’elevata pericolosità sociale attribuita ai due ha portato il Tribunale a disporre, oltre alla confisca dei beni, anche la misura di prevenzione della sorveglianza speciale e l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Queste misure mirano a limitare la possibilità per i soggetti coinvolti di riprendere le attività criminali e a rafforzare il controllo sul territorio.

Le indagini patrimoniali e il contrasto al narcotraffico

Le indagini patrimoniali, coordinate dalla divisione anticrimine della Questura, hanno permesso di ricostruire la rete di interessi economici riconducibili ai due indagati. Attraverso un’attenta analisi dei flussi finanziari e delle proprietà intestate direttamente o indirettamente ai membri dell’organizzazione, gli investigatori sono riusciti a individuare e sequestrare i beni ora oggetto di confisca. L’operazione conferma l’efficacia delle strategie investigative basate sul contrasto patrimoniale alle organizzazioni dedite al narcotraffico.

