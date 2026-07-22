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È di 35 misure cautelari in carcere il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri condotta nelle prime ore di questa mattina in provincia di Reggio Calabria e in numerose città italiane. L’azione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia reggina, è stata disposta dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria e ha visto coinvolti oltre 200 Carabinieri. Le accuse principali riguardano associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con aggravante mafiosa, per aver favorito la cosca Alvaro di Sinopoli, oltre a numerosi altri reati tra cui detenzione di armi e tentato sequestro di persona a scopo di estorsione.

Un’operazione su scala nazionale: i dettagli dell’intervento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha interessato non solo la provincia di Reggio Calabria, ma anche le città di Catanzaro, Cosenza, Palermo, Catania, Trapani, Caltanissetta, Torino, Milano, Pavia, Pescara e L’Aquila. Il blitz ha coinvolto militari dei Comandi Provinciali delle città citate e lo Squadrone Eliportato CC “Cacciatori” di Calabria. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, a seguito di articolate indagini che hanno ricostruito un ampio sistema criminale dedito al narcotraffico.

Le accuse: traffico di droga, armi e metodo mafioso

Agli indagati sono contestati, a vario titolo, reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con l’aggravante mafiosa, in quanto avrebbero agito per agevolare la cosca Alvaro di Sinopoli, avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p.. Oltre a ciò, sono stati contestati reati in materia di traffico di stupefacenti, detenzione di armi, tentato sequestro di persona a scopo di estorsione e altri reati, per un totale di 47 capi di imputazione. Il provvedimento cautelare, che si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e può essere impugnato, fa comunque emergere un quadro inquietante di attività criminali radicate e strutturate.

Le indagini: due fasi per smantellare il sodalizio

L’inchiesta, coordinata dalla D.D.A. di Reggio Calabria, è stata condotta dalla Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Palmi e dal Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Gioia Tauro. Le attività investigative si sono sviluppate in due distinte fasi. La prima, tra il 2020 e il 2021, ha visto l’analisi di chat criptate acquisite dalla piattaforma “SKY ECC”, che hanno permesso di ricostruire un vasto sistema di traffico di sostanze stupefacenti gestito da un gruppo criminale con base a Sinopoli e Sant’Eufemia. Al vertice del sodalizio sarebbero stati due soggetti, all’epoca detenuti e compagni di cella, coadiuvati da familiari all’esterno del carcere.

Il traffico internazionale di droga: numeri e modalità

Le indagini hanno permesso di ricostruire numerose operazioni di importazione di droga dal Sudamerica al porto di Gioia Tauro, alcune delle quali sono state portate a termine mentre altre sono state bloccate grazie ai sequestri delle forze di Polizia. In totale, il volume dei traffici ricostruiti ammonta a oltre 300 kg di sostanza stupefacente, prevalentemente cocaina. In questo contesto, sono stati coinvolti anche alcuni portuali impiegati presso lo stesso porto, che avrebbero agevolato l’esfiltrazione della droga per conto del gruppo criminale.

La seconda fase: conferme e nuovi arresti

La seconda fase delle indagini, sviluppata tra l’aprile 2023 e il luglio 2024, ha confermato la vitalità e l’operatività dell’associazione criminale. In questo periodo sono stati effettuati arresti in flagranza e sequestri di sostanze stupefacenti, tra cui l’arresto di quattro corrieri tra il settembre 2023 e il marzo 2024, con il sequestro di oltre 25 chilogrammi di cocaina pura. Figura centrale del sodalizio sarebbe emerso il figlio di uno dei due detenuti già citati, che avrebbe coordinato una fitta rete di complici per gestire i traffici di droga.

Modus operandi: telefoni criptati, corrieri e violenza

Le indagini hanno evidenziato il ricorso sistematico a telefoni criptati per coordinare le attività di narcotraffico, nonché l’impiego di corrieri e staffette per il trasporto delle sostanze illecite. Il traffico sarebbe avvenuto sia tramite prelievi in Calabria da parte degli acquirenti, sia con consegne curate dall’associazione, che in questo caso maggiorava il prezzo per il rischio assunto. Per le consegne, il gruppo si sarebbe avvalso di autonoleggiatori compiacenti che fornivano veicoli anche di notte, utilizzati da corrieri insospettabili per trasportare la droga verso le principali direttrici dello smercio, tra cui le province di Catania e Palermo.

Metodo mafioso e controllo del territorio

Il provvedimento cautelare contesta ai membri principali dell’associazione l’aggravante del metodo mafioso, sia per le modalità operative che per la finalità di agevolare la cosca Alvaro. La cosca, da decenni protagonista della criminalità organizzata nella zona di Sinopoli, avrebbe esercitato un controllo capillare sul territorio, imponendo regole e limitazioni funzionali agli interessi economici degli affiliati. In particolare, il tentativo di sequestro di persona a scopo di estorsione e l’esplosione di colpi d’arma da fuoco contro la serranda di un esercizio commerciale, finalizzata a costringere il gestore a cessare la vendita di un prodotto concorrente, rappresentano episodi emblematici della volontà del gruppo di affermare la propria autorità e intimidire chiunque si opponesse ai loro interessi.

La reputazione criminale e i rapporti con altre organizzazioni

L’appartenenza alla famiglia Alvaro avrebbe consentito ai membri del sodalizio di presentarsi come interlocutori affidabili e temuti anche presso altre organizzazioni criminali, facilitando l’accesso ai circuiti del traffico di stupefacenti e la stipula di accordi che altrimenti sarebbero stati impossibili. Il gruppo avrebbe inoltre offerto i propri “servizi” ad altri soggetti bisognosi di recuperare crediti legati al narcotraffico, sfruttando la propria caratura criminale per ottenere il rispetto e la sottomissione degli interlocutori.

Conclusioni: un duro colpo alla criminalità organizzata

L’operazione condotta dai Carabinieri rappresenta un duro colpo alla cosca Alvaro e alla sua rete di traffici illeciti. Le 35 misure cautelari eseguite in tutta Italia testimoniano la portata nazionale del sodalizio e la capacità delle forze dell’ordine di contrastare efficacemente la criminalità organizzata. Le indagini proseguiranno per accertare ulteriori responsabilità e ricostruire nel dettaglio le dinamiche del gruppo, che avrebbe agito con metodi mafiosi per consolidare il proprio potere economico e territoriale.

IPA