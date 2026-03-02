Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di quattordici soggetti raggiunti da misure cautelari il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato a Crotone. Sono stati contestati i reati di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, con aggravanti legate anche al possesso illegale di armi. L’operazione è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e ha coinvolto diverse articolazioni delle forze dell’ordine.

Un’operazione congiunta tra più province calabresi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella giornata odierna e ha visto la collaborazione della Squadra Mobile della Questura di Crotone, del personale della Questura di Reggio Calabria, del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza, delle Unità Cinofile Antidroga e del V Reparto Volo della Polizia di Stato di Reggio Calabria. L’attività è stata resa possibile grazie a un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica di Catanzaro – Direzione Distrettuale Antimafia.

Le misure cautelari: carcere e obbligo di dimora

Nel dettaglio, il provvedimento ha disposto la custodia cautelare in carcere per dieci soggetti e l’obbligo di dimora per quattro soggetti, tutti residenti a Isola Capo Rizzuto (KR). L’ordinanza ha riconosciuto la gravità indiziaria in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli indagati sono accusati di aver costituito una vera e propria organizzazione criminale dedita al traffico di droga.

Indagini articolate e tecnologie investigative

L’attività investigativa, condotta dalla Squadra Mobile di Crotone sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, si è sviluppata attraverso diversi strumenti: monitoraggio video delle aree di spaccio, intercettazioni telefoniche e telematiche degli indagati, perquisizioni e sequestri di sostanze stupefacenti. Queste tecniche hanno permesso di raccogliere elementi utili a delineare, nella fase delle indagini preliminari, la struttura e l’operatività della presunta organizzazione criminale.

Droga e armi sequestrate durante le perquisizioni

Durante le perquisizioni domiciliari, eseguite contestualmente all’applicazione delle misure cautelari, sono state rinvenute e sequestrate diverse armi detenute illegalmente e abilmente occultate nelle pertinenze delle abitazioni degli indagati. Nel corso della stessa operazione sono stati sequestrati anche quantitativi di sostanze stupefacenti – tra cui cocaina, marijuana e hashish – oltre a materiale per il confezionamento della droga.

Un’organizzazione dedita allo spaccio di cocaina, marijuana e hashish

Gli esiti delle indagini hanno permesso di ipotizzare l’esistenza di una struttura criminale attiva nella detenzione e nello spaccio di diversi tipi di sostanze stupefacenti. Secondo gli inquirenti, l’organizzazione avrebbe gestito un traffico di cocaina, marijuana e hashish, operando con modalità strutturate e avvalendosi di più soggetti con ruoli specifici all’interno della rete.