Sette persone di nazionalità dominicana sono state raggiunte da misure cautelari nell’ambito dell’operazione FOCUS23, che ha permesso alla Polizia di Stato di smantellare un gruppo criminale dedito a narcotraffico e detenzione illegale di armi. I provvedimenti sono stati eseguiti ieri a Treviso su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo approfondite indagini coordinate dalla Procura della Repubblica. L’operazione è stata condotta per contrastare un’organizzazione che agiva nel territorio, come confermato dalle autorità competenti.

Le misure cautelari: dettagli e destinatari

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella giornata di ieri sono state eseguite 7 ordinanze cautelari nei confronti di altrettanti cittadini dominicani, tutti di età compresa tra 27 e 47 anni. Nel dettaglio, una custodia cautelare in carcere ha riguardato un uomo di 47 anni, mentre per altri 4 indagati di età tra 27 e 40 anni è stato disposto l’obbligo di dimora nei rispettivi Comuni di residenza. Tre di questi ultimi dovranno anche rispettare l’obbligo di permanenza domiciliare durante le ore notturne, mentre per due di loro è stata aggiunta la presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Infine, altri 2 indagati di 40 e 42 anni sono stati sottoposti all’obbligo di presentazione quotidiana alle forze dell’ordine.

L’operazione FOCUS23 e il ruolo della Squadra Mobile

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le misure cautelari appena eseguite si aggiungono a quelle già adottate in precedenza nell’ambito della stessa indagine. L’operazione FOCUS23, coordinata dalla Squadra Mobile di Treviso, ha permesso di raccogliere elementi fondamentali per smantellare una rete criminale attiva nel narcotraffico e nella detenzione illegale di armi. Le attività investigative hanno coinvolto numerosi soggetti e si sono sviluppate attraverso una serie di accertamenti e interrogatori, che hanno portato all’emissione delle nuove ordinanze cautelari.

Le indagini e gli sviluppi giudiziari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le indagini hanno visto la partecipazione attiva della Procura della Repubblica di Treviso, che ha richiesto le misure cautelari sulla base delle prove raccolte dagli investigatori. In particolare, l’interrogatorio preventivo di 8 indagati ha fornito ulteriori elementi utili all’inchiesta, consentendo all’Autorità Giudiziaria di disporre le nuove misure nei confronti di 7 persone. L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di contrasto ai reati di narcotraffico e detenzione illegale di armi che da tempo affliggono il territorio.

Le indagini sull’organizzazione criminale non si sono ancora concluse. Gli investigatori stanno proseguendo gli accertamenti per individuare eventuali ulteriori complici e ricostruire l’intera rete di contatti e attività illecite. L’obiettivo è quello di smantellare completamente il sistema di narcotraffico e detenzione illegale di armi che aveva trovato terreno fertile nella zona di Treviso. Le autorità hanno assicurato che l’attenzione resterà alta e che saranno adottate tutte le misure necessarie per prevenire il ripetersi di simili fenomeni criminali.

