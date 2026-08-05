Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato eseguito un ordine di carcerazione domiciliare nei confronti di un uomo di 59 anni residente a Frosinone, condannato in via definitiva per associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico e per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento, emesso dall’Autorità Giudiziaria, è stato notificato dagli agenti della Divisione Anticrimine della Questura. L’uomo dovrà scontare la pena residua di 1 anno e 15 giorni presso il proprio domicilio, dopo aver già trascorso 2 anni e 15 giorni agli arresti domiciliari.

L’esecuzione dell’ordine di carcerazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nella giornata di ieri gli agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Frosinone hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione domiciliare emesso dalla competente Autorità Giudiziaria. Il destinatario del provvedimento è un uomo di 59 anni, residente nel capoluogo ciociaro, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati al narcotraffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I reati contestati e la condanna definitiva

L’uomo è stato riconosciuto colpevole in via definitiva dei reati di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di lieve entità e di numerosi episodi di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti commessi nel territorio ciociaro. La sentenza ha stabilito una pena detentiva, parte della quale era già stata scontata in regime di arresti domiciliari per un totale di 2 anni e 15 giorni.

La pena residua da espiare

A seguito del computo definitivo delle pene, effettuato dall’organo giudiziario, è stato determinato che il condannato dovrà espiare la parte residua della condanna, pari a 1 anno e 15 giorni di reclusione. La misura restrittiva sarà scontata presso il domicilio dell’uomo, dopo che il personale della Divisione Anticrimine ha verificato l’idoneità del luogo di detenzione.

Le modalità di applicazione della misura

Il personale della Divisione Anticrimine della Questura di Frosinone ha provveduto ad applicare la misura restrittiva, assicurandosi che il domicilio fosse conforme ai requisiti previsti dalla legge per la detenzione domiciliare. La procedura è stata eseguita nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria e delle normative vigenti.

IPA