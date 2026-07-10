Narcotraffico tra Albania e Italia, usati anche minori e donne come corrieri: 23 arresti
Operazione contro il traffico di droga: 23 arresti tra Salento e altre province, sequestrati 58 kg di stupefacenti.
La Direzione Investigativa Antimafia sta eseguendo 23 arresti nei confronti dei presunti componenti di due diverse associazioni dedite al traffico internazionale di stupefacenti, una con sede a Oria (Brindisi) e una a Lecce, con canali di approvvigionamento albanese per la cocaina, l’eroina e la marijuana, e calabrese per la cocaina. Così Domenico Mallia, capo della Sezione Operativa della Dia di Lecce. I fatti contestati risalgono al periodo tra il 2022 e il 2025. Le misure cautelari sono state disposte dal gip del Tribunale di Lecce Valeria Fedele, su richiesta della pm della Dda Cannarile. I provvedimenti vengo eseguiti nelle province di Lecce, Brindisi, Bari, Roma, Vibo Valentia e Matera. I gruppi criminali utilizzavano minori, donne e cittadini albanesi, con compiti di corriere su autobus di linea. Sono stati a sequestrati circa 58 kg di sostanza stupefacente, due pistole complete di munizionamento e sono state arrestate in flagranza di reato 15 persone.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.