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La Direzione Investigativa Antimafia sta eseguendo 23 arresti nei confronti dei presunti componenti di due diverse associazioni dedite al traffico internazionale di stupefacenti, una con sede a Oria (Brindisi) e una a Lecce, con canali di approvvigionamento albanese per la cocaina, l’eroina e la marijuana, e calabrese per la cocaina. Così Domenico Mallia, capo della Sezione Operativa della Dia di Lecce. I fatti contestati risalgono al periodo tra il 2022 e il 2025. Le misure cautelari sono state disposte dal gip del Tribunale di Lecce Valeria Fedele, su richiesta della pm della Dda Cannarile. I provvedimenti vengo eseguiti nelle province di Lecce, Brindisi, Bari, Roma, Vibo Valentia e Matera. I gruppi criminali utilizzavano minori, donne e cittadini albanesi, con compiti di corriere su autobus di linea. Sono stati a sequestrati circa 58 kg di sostanza stupefacente, due pistole complete di munizionamento e sono state arrestate in flagranza di reato 15 persone.