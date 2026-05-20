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Narendra Modi regala a Giorgia Meloni le caramelle Melody, la coppia "Melodi" torna virale sui social

Il dono del primo ministro indiano alla premier italiana (e il video su Instagram) durante il loro ultimo incontro a Roma

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Il rapporto tra il primo ministro indiano Narendra Modi e la premier italiana Giorgia Meloni torna al centro dell’attenzione social, alimentando il fenomeno web “Melodi“. Un post di Modi su Instagram, che lo ritrae a Roma con la presidente del Consiglio, ha superato i 5 milioni di like in appena cinque ore. L’ironia sul meme, nato nel 2023 per ironizzare su una relazione inventata tra i due, è stata alimentata dagli stessi leader: martedì sera il premier indiano ha regalato a Meloni le caramelle “Melody”, un momento poi condiviso in un video sui canali social della premier.

Enel

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