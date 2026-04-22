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È di due sanzioni amministrative, un sequestro e una sospensione dell’attività il bilancio dei controlli effettuati dai Carabinieri del NAS nel settore dei birrifici a Latina. Gli accertamenti sono stati condotti nell’ambito di una strategia operativa mensile volta a garantire la sicurezza alimentare lungo tutta la filiera produttiva e distributiva, con particolare attenzione al rispetto delle normative vigenti.

Controlli e irregolarità

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari del NAS di Latina hanno eseguito più ispezioni nel capoluogo pontino, riscontrando diverse irregolarità nella gestione dei prodotti destinati alla commercializzazione e gravi carenze igienico-strutturali negli stabilimenti controllati.

Sequestro di birra scaduta e sanzioni amministrative

Nel corso di un primo controllo presso un’attività di produzione di birra, i Carabinieri hanno sottoposto a sequestro amministrativo 11 fusti contenenti 330 litri di birra. La merce, destinata sia alla vendita online sia alla cessione diretta a terzi, è risultata detenuta oltre il termine minimo di conservazione, in violazione delle procedure di autocontrollo previste dal manuale HACCP. Le irregolarità hanno riguardato in particolare la gestione e il monitoraggio delle scadenze, fondamentali per garantire la qualità del prodotto. Per queste violazioni è stata contestata una sanzione amministrativa di 2.000 euro.

Carenze igieniche e sospensione dell’attività

Durante un successivo controllo, sempre nell’ambito dello stesso dispositivo operativo, i Carabinieri hanno riscontrato gravi carenze igienico-strutturali in un altro stabilimento produttivo. L’ispezione ha evidenziato la presenza diffusa di ragnatele in più punti della struttura, segno di scarsa manutenzione e sanificazione. Inoltre, la copertura dell’edificio presentava aperture che permettevano infiltrazioni dall’esterno e la presenza di vegetazione da incuria nei locali di lavorazione. La pavimentazione, in diversi punti, è risultata mancante o danneggiata, ostacolando le operazioni di pulizia e sanificazione.

Alla luce di queste criticità, ritenute incompatibili con il regolare svolgimento dell’attività secondo la normativa vigente, il NAS ha coinvolto l’Autorità sanitaria competente, che ha disposto la sospensione immediata dell’attività fino al ripristino delle condizioni previste.

Gestione illecita degli scarti di lavorazione

Nello stesso contesto ispettivo, i militari hanno accertato che l’attività cedeva scarti di lavorazione ad aziende agricole terze senza la necessaria comunicazione agli uffici competenti, configurando un’ulteriore violazione amministrativa. Per l’insieme delle irregolarità riscontrate sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 4.000 euro.

IPA