Dopo i controlli effettuati dai NAS Carabinieri nell’area sud della provincia di Latina, sono state inflitte due sanzioni amministrative ed è stata ordinata una chiusura immediata. Inoltre è stato eseguito il sequestro di 50 kg di alimenti. Le ispezioni, svolte nei giorni scorsi, hanno portato alla luce gravi irregolarità igienico-sanitarie in alcuni esercizi di ristorazione, con l’obiettivo di tutelare la salute dei consumatori e garantire la sicurezza alimentare.

Controlli a tappeto per la sicurezza alimentare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il personale del NAS di Latina ha intensificato le attività di verifica presso diversi locali della zona sud della provincia, nell’ambito di una più ampia strategia di monitoraggio del settore alimentare. L’iniziativa, disposta dal Comando Tutela Salute, è stata finalizzata a prevenire rischi per la salute pubblica e a mantenere elevati gli standard di qualità nei servizi di ristorazione.

Pub del litorale sud pontino chiuso per gravi carenze igieniche

Durante una delle ispezioni, i militari hanno riscontrato una situazione particolarmente preoccupante in un pub situato sul litorale del sud pontino. All’interno del locale sono stati trovati sporco pregresso sui piani di lavoro e sulle attrezzature, segno di una scarsa attenzione alle procedure di pulizia e sanificazione. Anche l’area esterna adiacente alla cucina si presentava in condizioni inaccettabili: materiale vario accatastato in modo disordinato, bibite lasciate all’aperto con conseguente rischio di contaminazioni chimiche, fisiche o microbiologiche e celle frigorifere accessibili a persone estranee all’attività, compromettendo ulteriormente la sicurezza alimentare.

Area abusiva e strutture non autorizzate

Nel corso dell’ispezione, i Carabinieri hanno scoperto anche un’area esterna abusiva, utilizzata come deposito. All’interno di questa zona sono stati trovati frigoriferi, congelatori, un forno e una zona lavaggio, tutte strutture non autorizzate e non conformi agli standard sanitari previsti dalla normativa vigente. La gravità delle condizioni rilevate ha reso necessario l’intervento immediato del personale dell’ASL, che ha disposto la chiusura del locale per tutelare la salute dei clienti.

Sanzioni amministrative per il titolare

Al termine delle verifiche, al titolare del pub sono state contestate due sanzioni amministrative per un totale di 2.000 euro. Le violazioni accertate hanno riguardato sia le carenze igienico-sanitarie sia la presenza di strutture non autorizzate, in palese violazione delle normative sulla sicurezza alimentare.

Irregolarità anche in un ristorante dell’agro pontino

Non meno allarmante la situazione riscontrata in un ristorante dell’agro pontino, dove i Carabinieri del NAS hanno individuato ulteriori carenze igienico-sanitarie e irregolarità nella gestione degli alimenti. In particolare, sono stati rinvenuti circa 50 kg di prodotti alimentari – tra carne, sughi e yogurt – con termine minimo di conservazione scaduto e, in parte, privi di tracciabilità. Tali violazioni rappresentano un rischio concreto per la salute dei consumatori e costituiscono una chiara infrazione delle procedure di autocontrollo previste dal manuale HACCP.

Sequestro degli alimenti e ulteriori sanzioni

I prodotti non conformi sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e anche in questo caso è stata elevata una sanzione amministrativa di 2.000 euro nei confronti del titolare dell’attività. Le irregolarità accertate hanno evidenziato la necessità di rafforzare i controlli e di sensibilizzare gli operatori del settore sull’importanza del rispetto delle norme igienico-sanitarie.

