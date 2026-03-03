Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata sospesa un’attività di tatuatore e body piercing a Piacenza dopo un’ispezione dei Carabinieri del N.A.S. di Parma, che ha portato alla luce gravi irregolarità igienico-sanitarie. L’intervento, inserito nei controlli periodici per la tutela della salute pubblica, è stato disposto per garantire la sicurezza dei clienti in un settore ad alto rischio di infezioni.

Controlli dei Carabinieri NAS: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’ispezione è stata condotta dai militari del N.A.S. di Parma presso un’attività di tatuatore e body piercing situata nel territorio di Piacenza. L’operazione si inserisce nell’ambito delle verifiche programmate per assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie in un settore dove l’uso di strumenti taglienti e materiali a contatto con la pelle può comportare rischi infettivi anche gravi.

Irregolarità riscontrate e sequestro di materiali

Durante il controllo, i Carabinieri hanno rilevato diverse irregolarità sia dal punto di vista igienico che strutturale. In particolare, sono stati sequestrati amministrativamente 410 gioielli per piercing, 5 pinze e 1 forcipe monouso, per un valore complessivo di circa 4.000 euro. Questi materiali, rinvenuti all’interno di una cassettiera nel box destinato ai tatuaggi e ai piercing, erano conservati in condizioni non sterili, aumentando il rischio di trasmissione di batteri, virus o altri microrganismi patogeni, soprattutto durante procedure invasive come il piercing.

Condizioni igieniche e strutturali inadeguate

L’ispezione ha inoltre evidenziato che il box operativo era dotato di un lavabo non funzionante, impedendo così il corretto lavaggio delle mani da parte dell’operatore tra un trattamento e l’altro. Sul piano di lavoro sono state trovate formazioni di polvere e residui di pigmenti, segno di una mancata sanificazione delle superfici. Inoltre, i contenitori per taglienti e materiali pungenti risultavano eccessivamente pieni e in parte strabordanti, una gestione impropria che può esporre sia l’operatore che i clienti a potenziali punture accidentali e al conseguente rischio di trasmissione di infezioni ematiche.

Problemi strutturali dei locali

I locali presentavano ulteriori criticità: sono state riscontrate infiltrazioni di umidità su alcune pannellature del soffitto, che risultava anche coperto di polvere e ragnatele. Queste condizioni strutturali sono incompatibili con gli standard igienici richiesti per ambienti destinati a trattamenti invasivi e che devono essere facilmente sanificabili.

Sanzioni e provvedimenti amministrativi

Al titolare dell’attività sono state contestate violazioni amministrative che comportano sanzioni pecuniarie per un totale di 160 euro. A seguito delle irregolarità riscontrate, su proposta dei Carabinieri del N.A.S. di Parma, il Comune di Piacenza ha emesso un’ordinanza di sospensione immediata dell’attività, che resterà valida fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza e igiene previste dalla normativa vigente.

