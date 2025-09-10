Nasa trova tracce di vita su Marte, l'annuncio sulle "potenziali firme" e lo studio condotto anche dall'Italia

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La Nasa ha annunciato che il rover Perseverance ha individuato possibili biofirme nelle rocce del cratere Jezero su Marte. Si tratta di molecole di carbonio e noduli minerali che potrebbero avere origine biologica. Allo studio partecipa anche l’Inaf, l’Istituto Nazionale di Astrofisica. La conferma potrà arrivare solo con una missione di ritorno campioni.

Possibile vita su Marte, l’annuncio della Nasa

La Nasa ha annunciato una scoperta straordinaria, che potrebbe rappresentare il passo più vicino mai compiuto alla prova dell’esistenza di vita sul pianeta rosso.

Il rover Perseverance, in missione su Marte dal 2021, ha individuato nelle rocce del cratere Jezero tracce di molecole organiche e particolari formazioni minerali compatibili con la presenza di antichi microbi.

L'immagine del terreno di Marte e delle possibili "biofirme" rilasciata dalla Nasa

Il rover ha raccolto nel 2024 il campione chiamato Sapphire Canyon, prelevato dalla formazione Bright Angel lungo la valle di Neretva. Le rocce analizzate, formatesi miliardi di anni fa sul fondo di un antico lago, mostrano la presenza di minerali come vivianite (fosfato di ferro) e greigite (solfuro di ferro), spesso associati a processi microbici su Terra.

I risultati dello studio

Lo studio, pubblicato su Nature, descrive la presenza di noduli e venature ricchi di carbonio, ferro e fosfati, distribuiti in modo non uniforme all’interno di alcune rocce prelevate nel 2024. Gli scienziati li definiscono “potenziali biofirme”: indizi che potrebbero derivare da attività biologiche, ma che potrebbero anche avere un’origine puramente geologica.

Secondo Joel Hurowitz, primo autore dello studio, queste formazioni potrebbero derivare da reazioni tra il fango (contenente materia organica) e minerali, analoghe a processi biologici osservati sulla Terra. Tuttavia, non è esclusa un’origine puramente chimica non biologica.

L’amministratore ad interim della Nasa, Sean Duffy, ha definito questo reperto “il segno più chiaro di possibile vita mai trovato su Marte”, ma ha sottolineato la necessità di ulteriori verifiche.

Il contributo italiano

Alle analisi partecipa anche l’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf). Perseverance ha raccolto finora trenta provette contenenti polveri e frammenti di roccia, con altre sei da riempire prima della conclusione della missione.

In particolare, l’area denominata “Bright Angel” si è rivelata la più promettente: un antico ambiente sedimentario dove acqua e argilla potrebbero aver favorito lo sviluppo di forme di vita microscopiche.

Per avere conferme definitive, però, sarà necessario riportare i materiali sulla Terra. Il programma di “Mars Sample Return” è al momento incerto a causa dei costi stimati in 11 miliardi di dollari, ma la nuova scoperta potrebbe rilanciarne l’urgenza.