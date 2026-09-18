Nasconde 38mila euro dietro le confezioni di cioccolata a Roma: arrestato

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È di cinque arresti, oltre due chili di droga e quasi 40.000 euro sequestrati il bilancio degli ultimi interventi antidroga condotti dalla Polizia di Stato nella Capitale. Gli agenti hanno scoperto sostanze stupefacenti e denaro proveniente dallo spaccio nascosti nei luoghi più impensati, tra cui supermercati, abitazioni private e automobili. Le operazioni sono state effettuate in diversi quartieri di Roma, tra Monte Sacro, Primavalle, Parco Caio Sicinio Belluto, Ponte Milvio e Romanina.

Operazioni antidroga nella Capitale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le ultime settimane hanno visto un’intensificazione dei controlli antidroga nella città di Roma. Gli agenti hanno portato a termine una serie di interventi che hanno permesso di smantellare diverse attività di spaccio e di sequestrare ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e denaro contante.

Monte Sacro: giovane arrestato dopo un tentativo di fuga

Nel quartiere Monte Sacro, l’attenzione delle Volanti è stata attirata dal comportamento sospetto di un giovane. Alla vista della pattuglia, il ragazzo ha cambiato improvvisamente passo, abbandonando in fretta la propria auto con portiere e finestrini aperti per rifugiarsi all’interno di un supermercato. Gli agenti lo hanno raggiunto tra le corsie, trovandolo in possesso di alcuni involucri di hashish nascosti nella tasca dei pantaloni.

Durante la perquisizione, i poliziotti hanno scoperto 2.000 euro in contanti nascosti dietro alcune confezioni di cioccolata sugli scaffali del supermercato, oltre ad altri 750 euro custoditi nel borsello del giovane. Gli accertamenti sono poi proseguiti nell’abitazione del sospettato, dove sono stati rinvenuti oltre 35.000 euro, altro hashish, sei telefoni cellulari e nove schede SIM. In totale, il denaro sequestrato ha raggiunto la cifra di 38.540 euro, somma di cui il giovane non ha saputo giustificare la provenienza. Per lui sono scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Primavalle: “dispensa parallela” dello spaccio scoperta in cucina

In zona Primavalle, un controllo su strada ha portato gli agenti a scoprire una vera e propria “dispensa parallela” dello spaccio. In via Andersen, un venticinquenne colombiano è stato fermato mentre mostrava evidenti segni di nervosismo. All’interno della sua auto, in una borsa frigo posizionata sul pianale anteriore, sono stati trovati due panetti di hashish per oltre 200 grammi, avvolti in incarti raffiguranti biscotti.

La perquisizione è proseguita nell’abitazione del giovane, dove la cucina ha svelato il resto del deposito: tra cassetti e frigorifero erano nascosti altri 17 panetti di hashish, per oltre un chilo e mezzo, confezionati in involucri contrassegnati da immagini di biscotti e auto di lusso. Sono stati inoltre rinvenuti due bilancini di precisione, un coltello con tracce di hashish e alcuni quaderni manoscritti con annotazioni di grammature e somme di denaro. Complessivamente, tra auto e abitazione, il quantitativo sequestrato ha sfiorato i due chili di hashish. Anche per il venticinquenne sono scattate le manette.

Parco Caio Sicinio Belluto e Ponte Milvio: tentativi di disfarsi della droga

In altri due episodi, i sospettati hanno tentato di sottrarre la droga al controllo degli agenti con gesti rapidi. Al Parco Caio Sicinio Belluto, un giovane egiziano, alla vista dei poliziotti, ha accelerato il passo e ha lanciato una busta verso i muretti del parco. Gli agenti hanno recuperato la busta, che conteneva 24 dosi di hashish.

Un episodio simile si è verificato a Ponte Milvio. Qui, una presunta acquirente, notando la presenza dei poliziotti, ha cercato di disfarsi di una dose di cocaina. Questo gesto ha attirato l’attenzione degli agenti sull’auto dalla quale la donna si era appena allontanata. La conducente è stata trovata in possesso di 11 involucri di cocaina, per oltre 25 grammi, mentre nella vettura sono stati rinvenuti 1.200 euro in contanti. La presunta acquirente è stata sanzionata amministrativamente, mentre per la conducente sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Romanina: richiesta di soccorso svela attività di spaccio

L’ultimo intervento si è svolto in zona Romanina, dove gli agenti sono intervenuti a seguito di una richiesta di soccorso per una presunta aggressione ai danni di una giovane. Una volta raggiunta l’abitazione della ragazza, la situazione ha preso una piega inaspettata: all’interno dell’appartamento sono stati trovati 17 involucri di cocaina già confezionati, marijuana, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. La giovane è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

IPA